زمانبندی مرحله مقدماتی سراسری چهل و هشتمین دوره مسابقههای معارفی سازمان اوقاف و امور خیریه (مصاحبه برخط) اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از ایکنا، مرحله مقدماتیِسراسری بخش معارفی چهل و هشتمین دوره مسابقههای سراسری قرآن کریم، ۱۰ تا ۱۴ آبان سال جاری به صورت برخط برگزار میشود.
۲۷۵ نفر از مرحله استانی به مرحله مقدماتی سراسری راه یافتهاند و در رشتههای معارف نهجالبلاغه، معارف صحیفه سجادیه، تفسیر اهل سنت و تفسیر شیعه با هم رقابت خواهند کرد.
مرحله نهایی رشتههای معارفی مسابقههای سراسری قرآن کریم سازمان اوقاف و امور خیریه نیز هر ساله به میزبانی شهر قم برگزار میشود، در این مرحله که آذر سال جاری اجرا خواهد شد، شرکتکنندگان علاوه بر آزمون کتبی، در بخش شفاهی نیز پاسخگوی سؤالات داوران هستند.
اسامی و زمان مصاحبه مرحله مقدماتی سراسری رشته تفسیر اهل سنت
اسامی و زمان مصاحبه مرحله مقدماتی سراسری معارف نهجالبلاغه
اسامی و زمان مصاحبه مرحله مقدماتی سراسری رشته تفسیر شیعه
اسامی و زمان مصاحبه مرحله مقدماتی سراسری رشته معارف صحیفه سجادیه
مسابقههای معارفی در چهار مرحله شهرستانی، استانی، مقدماتی سراسری (مصاحبه/مجازی) و نهایی (کتبی و شفاهی) به همت مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه برپا میشود.
گفتنی است، ثبتنام چهل و هشتمین دوره مسابقههای سراسری قرآن کریم سازمان اوقاف و امور خیریه اوایل سال جاری در دو بخش آقایان و بانوان بالای ۱۸ سال در رشتههای معارف قرآن، رشتههای آوایی و نغماتی و نیز دختران و پسران زیر ۱۸ سال در دو رشته حفظ کل و قرائت تحقیق انجام شد و متقاضیان پس از طی چند مرحله به مرحله نهایی راه پیدا کردند و مرحله نهایی بخش آوایی و نغماتی از امروز ۲۶ آبان ماه به مدت ۱۰ روز به میزبانی استان کردستان برگزار میشود.