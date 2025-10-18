به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ معاون پژوهشی آموزش و پرورش خوزستان با بیان اینکه تاکنون ۹۹ درصد از دانش آموزان استان کتاب درسی خود را دریافت کرده‌اند گفت: هیچ کمبودی در کتب درسی وجود ندارد و در روز‌های آینده، اندک دانش‌آموزان باقی‌مانده نیز کتاب‌های خود را دریافت خواهند کرد.

سعید سیاحی با اشاره به آغاز فرآیند ثبت‌نام کتب درسی از تیرماه افزود: اداره‌کل آموزش و پرورش استان از طریق فضای مجازی، رسانه‌ها، مدیران مدارس و صدا و سیما، اطلاع‌رسانی گسترده‌ای برای ثبت‌نام دانش‌آموزان در سامانه ثبت کتب درسی انجام داد.

او تأکید کرد: تمام دانش‌آموزانی که پیش از آغاز سال تحصیلی در سامانه ثبت‌نام کرده بودند، کتاب‌های خود را دریافت کرده‌اند و برای دانش‌آموزانی که پس از مهرماه اقدام به ثبت‌نام کرده‌اند نیز درخواست کتاب ارسال شده و در تلاش هستیم تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن، کتاب‌ها را به دست آنان برسانیم.

معاون پژوهشی آموزش و پرورش خوزستان با اشاره به اهمیت مشارکت والدین در فرآیند آموزشی گفت: از اولیای محترم انتظار داریم که ثبت‌نام کتب درسی را در اولویت قرار دهند تا فرزندانشان بدون تأخیر وارد مسیر یادگیری شوند.