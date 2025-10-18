آغاز المپیاد ورزشی دانشآموزی در قزوین
المپیاد ورزشی درون مدرسه ای در رشتههای والیبال، فوتبال، تنیس روی میز، فوتبال دستی و شطرنج آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، اصغری، مدیرکل آموزش و پرورش استان در مراسم افتتاحیه این المپیاد گفت: پرداختن به ساحت زیستی و تربیت بدنی مقدم بر دیگر ساحتهاست، زیرا عقل سالم در بدن سالم است و سلامت جسمی و روحی باید در اولویت قرار گیرد.
وی همچنین بر لزوم نظارت مستمر بر شاخص قد و وزن دانشآموزان تأکید کرد.
مدیرکل آموزش و پرورش افزود: در کنار توجه به سلامت جسمانی، امسال افزایش حس تعلق دانشآموزان به سرزمین و همچنین تقویت هنجارهای ملی و مذهبی نیز در دستور کار قرار دارد.