جریان آب چشمهها در استان چهارمحال و بختیاری با کاهش ۳۰ تا ۷۵ درصدی جریان آب مواجه هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهادکشاورزی استان با اشاره به بحران جدی کاهش منابع آبی در استان گفت: ۸۴۱ حلقه چاه کاملاً خشک شده و ۲۵۱ رشته قنات نیز به طور کامل از دست رفته است.
غلامرضا ذاکری افزود: چهارمحال و بختیاری با کاهش ۴۰ درصدی بارش نسبت به میانگین بلندمدت، رتبه دوم کاهش بارندگی در کشور را دارد.
به گفته وی: در صورت تداوم این روند، پیشبینی میشود تولیدات کشاورزی کاهش و تأثیر مستقیمی بر امنیت غذایی داشته باشد.
وی تجهیز چاهها به کنتورهای هوشمند، احیای قنوات، توسعه سامانههای نوین آبیاری و تغییر الگوی کشت را از جمله راهکارهای مدیریت بحران آب در استان برشمرد.