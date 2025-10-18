پخش زنده
امروز: -
روحالله محبوبی رئیس سازمان بازرسی استان صبح امروز با رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ استاندار آذربایجانغربی در این دیدار ضمن قدردانی از اقدامات سازمان بازرسی استان، اظهار داشت: استانداری آماده همکاری کامل با این سازمان برای ارتقای سلامت اداری و تحقق عدالت در توزیع منابع است.
رئیس سازمان بازرسی آذربایجانغربی نیز با اشاره به نقش نظارتی سازمان بازرسی، گفت: هدف ما کمک به دستگاههای اجرایی برای پیشگیری از تخلفات و بهبود روند خدمترسانی به مردم است.
در این دیدار بر لزوم ارتقای شفافیت اداری، مقابله با فساد و نظارت مؤثر بر عملکرد دستگاههای اجرایی استان تأکید شده و موضوعاتی همچون نظارت بر طرحهای عمرانی، شفافسازی در مناقصات و مزایدهها و رسیدگی به گزارشهای مردمی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.