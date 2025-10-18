به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی، کارشناس امور کارگزاران و مسئول ستاد‌های نماز جمعه استان خراسان رضوی گفت: تعداد پایگاه‌ های نماز جمعه استان ۵۳ مورد است.

حسینعلی خواجه افزود: تعداد اعضای ستاد‌های نماز جمعه استان بیش از ۴ هزار نفر است که نیمی از آنان خواهران هستند و ۳۵ درصد اعضا را جوانان تشکیل می‌ دهند.

وی با بیان اینکه بیش از ۱۵۰ امام جمعه موقت در استان فعالیت دارند، گفت: استان خراسان رضوی از نظر تعداد پایگاه‌ ها و حضور مردم در نماز جمعه، پس از استان‌ های اصفهان و فارس در جایگاه سوم کشور قرار دارد.

خواجه با اشاره به دریافت ۱۰ درخواست از شهر‌های مختلف استان برای برگزاری نماز جمعه اظهار داشت: تنها یک مورد از این درخواست‌ ها تصویب شده است که مربوط به یکی از شهر‌های شهرستان خواف است و امام جمعه آن به‌ زودی معرفی خواهد شد.

وی با اشاره به درخواست مردم شهر انابد از توابع شهرستان بردسکن برای برپایی نماز جمعه، افزود: یکی از ویژگی های اصلی برای تأسیس پایگاه نماز جمعه، جمعیت ۱۰ هزار نفری است و اگر جمعیت شهر انابد و روستا‌های اطراف به این عدد برسد، شورای سیاست‌ گذاری آمادگی دارد نسبت به برگزاری نماز جمعه در این شهر اقدام کند.

وی در پایان از تلاش‌ های علی نوری، خبرنگار شهرستان بردسکن، در انعکاس اخبار حوزه نماز جمعه قدردانی کرد و او را «نیرویی انقلابی، جهادی و کارآمد» توصیف کرد که نقش مؤثری در معرفی شهرستان و فعالیت‌ های ستاد نماز جمعه داشته است.