پخش زنده
امروز: -
مستند «رایان»، فیلم سینمایی «سم ـ زهر»، مجموعه پویانمایی «بوبوم، در سفری طولانی به خانه» و مستند «روح فوتبال»، از شبکه های دو، سلامت، امید و ورزش پخش می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مستند تلویزیونی «رایان»، که روایتی تکاندهنده از زندگی و شهادت خانواده قاسمیان در حمله تروریستی رژیم صهیونیستی است، امروز ساعت ۱۴، از شبکه دو پخش میشود.
این مستند به تهیهکنندگی و کارگردانی فاطمه باقریچیزه و با هدف پاسداشت خون شهدای مظلوم دفاع مقدس ۱۲ روزه، در سیمای مرکز قزوین تولید شده است.
«رایان»، با نگاهی انسانی و عمیق، زندگی خانوادهای ایرانی را به تصویر میکشد که در تهاجم ناجوانمردانه دشمن به خانهشان در کوی اساتید سعادتآباد تهران، مظلومانه به شهادت رسیدند. در این حادثه، شهید قاسمیان، کارآفرین و نخبه اقتصادی، به همراه همسرش شهیده زهره رسولی، پزشک متخصص زنان و از بانوان فرهیخته و متعهد اهل قزوین، و نوزاد دوماههشان رایان، جان خود را از دست دادند. تنها بازمانده این واقعه تلخ، کیان، فرزند بزرگتر خانواده است که در این حمله دچار جراحات شدید شد.
فیلم سینمایی «سم ـ زهر»، در گونه درام محصول هلند در سال ۲۰۲۴ قرار است از شبکه سلامت پخش شود.
در این فیلم خواهیم دید: که گورستانی کوچک به دلیل نشت مواد سمی رو به تعطیلی است. ایدت و لوکاس که به دلیل مرگ فرزندشان ده سال است از هم جدا شدهاند اکنون بار دیگر برای انتقال جسد فرزندشان با هم روبهرو میشوند. این دو دربارهی خاطرات تلخ و شیرین و علت جداییشان از یکدیگر گفتوگو میکنند.
در فیلم سینمایی «سم ـ زهر»، زن و شوهری که به دلیل مرگ فرزندشان، سال هاست از یکدیگر گسستهاند، به بهانه انتقال اجباری جسد فرزند خود از یک گورستان، در آستانه پیوندی دوباره قرار میگیرند تا چنان جلوههای متناقض و جذابی از زندگی و مرگ را به تمامی درک کنند و چنان تجربههای معنوی و معنادار وجدانگیزی را از سر بگذرانند.
مجموعه پویانمایی «بوبوم، در سفری طولانی به خانه»، از یکشنبه ۲۷ مهر، هر روز ساعت ۱۷، از شبکه امید پخش و روز بعد ساعت ۱۰:۰۰ صبح، بازپخش میشود.
این مجموعه محصول کشور ایتالیا در سال ۲۰۱۶ است و داستانی احساسی و ماجراجویانه را در بستر جنگ جهانی روایت میکند.
ماجرای پویانمایی در سال ۱۹۴۴ میگذرد، پسر بچهای باهوش همراه خانوادهاش بهدلیل شرایط جنگی مجبور به ترک شهر خود میشوند. در مسیر، در اثر حمله هوایی از خانوادهاش جدا میشود و بهدلیل صدای انفجار، قدرت تکلمش را از دست میدهد. در ادامه، او با چند حیوان مهربان ـ اسب بورستی، گربه آرورا، خروس کریستو و سگ جک ـ آشنا میشود که هر یک در مسیر یافتن والدینش، همراه و یاور او میشوند.
این گروه کوچک در مسیر پرماجرای خود از مناطق جنگزده عبور میکنند، دوستان تازهای مییابند و درسهای ارزشمندی از امید، دوستی و شجاعت میآموزند.
مستند «روح فوتبال»، این مستند در گونه ورزشی محصول آرژانتین در سال ۲۰۲۳ قرار است از شبکه ورزش پخش شود.
این مستند ورزشی حماسهای از قهرمانی تیم ملی آرژانتین در جام جهانی قطر ۲۰۲۲، با روایتهای اول شخص بازیکنان و مربیان تیم و همراهان و تماشاگران و بازیگرانی که در قطر حضور داشتند را بیان میکند.
برنده شدن جام زرین مقام اول در جام جهانی فوتبال، جزو بزرگترین افتخارهای ورزشی است که هر کشوری میتواند در کارنامه اش ثبت کند. فوتبال آرژانتین به عنوان یکی از بزرگترین کشورهای صاحب فوتبال جهان، تا کنون چندین بار، و با یاری چند تن از بزرگترین فوتبالیستهای تاریخ جهان همچون مارادونا و لیونل مسی، به این افتخار نائل آمده است. بی تردید، روایت روند درج چنین حماسهای توسط این تیم فوتبال بزرگ، آن هم از زبان عاملان اصلی این افتخارآفرینی همچون بازیکنان و مربیان تیم میتواند با بیانی پرشور و احساسی، جذابیتهای فراوانی داشته باشد. همچنین روایت این رویداد از دید تماشاگرانی سراسر وجد و شور، بسیار میتواند جالب توجه باشد. این، کاری است که مستند فوتبال بزرگ در مورد قهرمانی تیم ملی فوتبال آرژانتین در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر انجام میدهد.