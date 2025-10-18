پخش زنده
مانور شرایط اضطراری، امداد و نجات در یکی از واحدهای صنعتی شهرستان میبد با هدف افزایش سطح آمادگی نیروهای امدادی و ارتقای آموزش کارکنان برگزار شد.
در این مانور که با حضور سرپرست فرمانداری میبد، مدیرعامل شهرک صنعتی جهانآباد و جمعی از مسئولان محلی برگزار شد، نیروهای جمعیت هلال احمر، آتشنشانی، اورژانس و نیروی انتظامی مأموریتهای خود را با آمادگی بالا به اجرا گذاشتند.
الهام فلاح دبیر جوانان جمعیت هلال احمر میبد در حاشیه این مانور گفت: در عملیات طراحیشده که شامل اطفای حریق، امداد و نجات بود، داوطلبان جمعیت هلال احمر در قالب دو تیم از شهرستان میبد و سه تیم از استان یزد شامل تیمهای کوهستان، واکنش سریع و سگهای جستوجو، مأموریتهای خود را در زمینه کشف مصدومان و امدادرسانی با موفقیت انجام دادند.
وی افزود: این مانور با هدف افزایش آمادگی، آموزش کارکنان و تمرین واکنش سریع در شرایط بحرانی برگزار شد. تیم اورژانس نیز با حضور بهموقع در محل حادثه، مصدومان را پس از انجام کمکهای اولیه به بیمارستان منتقل کرد.
در ادامه، نیروهای آتشنشانی با مهار سریع حریق از گسترش آتش جلوگیری کردند و نیروی انتظامی نیز ضمن برقراری نظم و امنیت در محل، اقدامات لازم برای تشکیل پرونده حادثه را انجام داد.
الهه خالقیه مدیرعامل واحد تولیدی در میبد، گفت: این واحد تولیدی موضوع ایمنی کارکنان و آمادگی در برابر حوادث احتمالی را در اولویت کاری خود قرار داده است.
وی افزود: با توجه به فعالیت این کارخانه در حوزه مواد اولیه حرارتی، دورههای آموزشی ایمنی بهصورت ماهانه برای کارکنان برگزار میشود تا سطح آگاهی و مهارت آنان در مواجهه با شرایط اضطراری افزایش یابد.
خالقیه خاطرنشان کرد: تجهیزات ایمنی از جمله کپسولها و شلنگهای آتشنشانی در نقاط مختلف کارخانه نصب شده و بهصورت مستمر توسط واحد فنی بررسی و بهروزرسانی میشود.
در این مانور بیش از ۱۰۰ نفر از نیروهای امدادی و دستگاههای اجرایی شهرستان میبد حضور داشتند.