پخش زنده
امروز: -
برترین های جشنواره منطقه ای فرهنگی و ورزشی دیابتی ها در سمنان معرفی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، این مسابقات در تقویم فدراسیون ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا به صورت منطقهای و با حضور ورزشکانی از خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، گلستان و دو تیم الف و ب استان سمنان در دو بخش آقایان و بانوان در سمنان برگزار شد .
ورزشکاران در رشتههای شطرنج، دارت، تنیسروی میز و پتانک به مصاف هم رفتند که در پایان این نتایج به دست آمد:
دارت آقایان نفر اول مجتبی فروتن از خراسان جنوبی ، نفر دوم داوود آغاز از استان گلستان ، نفر سوم حمیدرضا غیاثی از خراسان رضوی و سید محمد مهدی قادری استان سمنان دارت بانوان نفر اول زهرا آهنگری از استان گلستان ، نفر دوم زهرا محمدزاده از خراسان جنوبی ، نفر سوم فاطمه آشنا از استان خراسان رضوی
پتانک آقایان نفر اول فریدون زمان نامیان از سمنان الف ، نفر دوم محمد موذن نیا از استان گلستان، نفر سوم علی اصغر اکبرنیا از استان سمنان
پتانک بانوان نفر اول فرنوش حقیقی از خراسان شمالی ، نفر دوم افسانه قرهخانی از استان گلستان ، نفر سوم آذر حسینپور سمنان الف و زهره محمد زاده خراسان جنوبی
شطرنج آقایان نفر اول رضا اشتری خراسان جنوبی ، نفر دوم سید شهریار شمس آبادی خراسان رضوی ، نفر سوم علی اکبر قناد خراسان شمالی
شطرنج بانوان نفر اول آزاده باغدان خراسان رضوی ، نفر دوم پرنیا کدخدایی استان خراسان جنوبی ، نفر سوم شهین تهرانی زاده باجگیران استان خراسان شمالی نفر چهارم زهرا مویدی
تنیس روی میز آقایان نفر اول امیرحسین نائمی از خراسان جنوبی ، نفر دوم رضا معصومی خراسان رضوی ، نفر سوم محمد تقی یزدانی خراسان شمالی
تنیس روی میز بانوان نفر اول زینب بلدپور خراسان شمالی ، نفر دوم ناهید مرجانی خراسان رضوی ، نفر سوم نگار آخوند استان گلستان ، نفر چهارم سید سعیده میری خراسان جنوبی
این جشنواره برای تمام گروههای بیماران خاص برگزار می شود و رقابت ها ورزشکاران مبتلا به دیابت به میزبانی سمنان بود ؛ نفرات برتر به مسابقات قهرمانی ورزشکاران دیابتی کشور اعزام میشوند.