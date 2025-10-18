به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی استان در بازدید از روستا‌ها در مناطق سخت گذر شهرستان مارگون از آمادگی کامل برای تامین سوخت زمستانی بخش‌های مختلف خبرداد

سالارخشایی از روستا‌های در مناطق سخت گذر شهرستان مارگون از سیلاب کلوار، چیربیون تا آبگل و ادور بر نحوه سوخت رسانی از این روستا‌ها بازدید کرد

خشایی با بیان اینکه در این سفر ۳۳ هزار بیتر نفت سفید در این مناطق توزیع شد گفت: در ما‌های گذشته نیز ۴۰ هزار لیتر نفت سفید در مناطق سخت گذر استان تورزیع شد.

وی از آمادگی برای سوخت به روستا‌های بدون گاز طبیعی در استان خبر داد و اضافه کرد: هیچ محدودیتی در خصوص تامین سوخت وجود ندارد و در صورت درخواست تعاون روستایی و امور عشایر استان به مناطق روستایی و عشایری سوخت رسانی می‌شود.

مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی استان با بیان اینکه امسال تاکنون ۴۰۰ هزار لیتر نفت سفید در مناطق سراسر استان که گازرسانی نشده‌اند حمل و توزیع شده است اضافه کرد: در مناطق رزوستایی و عشایری استان که گاز رسانی نشده‌اند سهیمه یکساله هر خانوار در کارت بانکی سرپرست خانوار شارژ می‌شود و خانوار‌ها می‌توانند با مراجه به مرازم توزیع و ارائه کارت بانکی سرپرست خانوار سهمیه سوخت خود را دریافت کنند.