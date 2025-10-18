ابوالفضل امیری، نویسنده آبادانی عنوان برگزیده بخش یادداشت، در چهارمین جشنواره سواد رسانه‌ای نَسرا خوزستان را از آن خود کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ ابوالفضل امیری، روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای آبادانی، در چهارمین جشنواره سواد رسانه‌ای نَسرا استان خوزستان در بخش یادداشت عنوان برگزیده را کسب و تندیس افتخار این جشنواره را دریافت کرد.

چهارمین دوره جشنواره سواد رسانه‌ای نَسرا به همت سازمان فضای مجازی سپاه حضرت ولی‌عصر (عج) خوزستان در اهواز برگزار شد. این جشنواره با هدف شناسایی و تجلیل از فعالان برتر رسانه‌ای و تولیدکنندگان محتوای فاخر در حوزه رسانه و فضای مجازی برگزار شد و با استقبال خبرنگاران، عکاسان خبری و فعالان فرهنگی استان همراه بود.

در این دوره، آثار متعددی از سراسر خوزستان به دبیرخانه جشنواره ارسال شد و پس از داوری تخصصی در بخش‌های خبر، گزارش، یادداشت، تحلیل، مصاحبه و تولید محتوای دیجیتال، برگزیدگان معرفی و تجلیل شدند.

ابوالفضل امیری که با رسانه‌های معتبر جنوب کشور از جمله پایگاه خبری آبادان خبر، نشریه بهمنشیر و نشریه برکه همکاری دارد، با یادداشتی تحلیلی در حوزه رسانه و فرهنگ موفق به کسب عنوان برگزیده شد.

امیری از فعالان باسابقه مطبوعات و رسانه در جنوب کشور است و آثارش در زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی و تحلیل رسانه‌ای شناخته می‌شود. وی طی سال‌های اخیر با نگارش یادداشت‌ها و تحلیل‌های تخصصی، نقش مؤثری در تقویت جریان آگاهی‌بخش در فضای رسانه‌ای آبادان و خوزستان ایفا کرده است.

جشنواره سواد رسانه‌ای نَسرا با هدف تقویت جریان رسانه‌ای متعهد، ترویج سواد رسانه‌ای و حمایت از تولیدات اثرگذار در فضای مجازی برگزار می‌شود و امسال نیز با معرفی برگزیدگان برتر به کار خود پایان داد.