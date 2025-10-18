به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛مدیر منطقه ۶ شهرداری اصفهان از تکمیل و آماده‌سازی سالن اجتماعات گلستان شهدا خبر داد و گفت: عملیات تجهیز این سالن بزرگ شهری با هدف توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و مذهبی اصفهان به مراحل پایانی رسیده است.

علی باقری افزود: این منطقه شهرداری، از سال گذشته فرایند تجهیز کامل این سالن را آغاز کرد و پس از سیستم صوتی حرفه‌ای، رفع مشکلات برق، سیستم‌های سرمایش و گرمایش و سایر زیرساخت‌های فنی در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: در حال حاضر طراحی و اجرای تلویزیون‌های شهری و جایگاه برنامه‌های مجموعه در حال اجراست و به‌زودی سالن به‌طور کامل آماده بهره‌برداری می رسد.

باقری با اشاره به اینکه این مجموعه، یکی از سالن‌های بزرگ و مجهز شهر به شمار می‌رود، گفت: سالن اجتماعات گلستان شهدا به‌گونه‌ای طراحی شده است که قابلیت برگزاری طیف گسترده‌ای از برنامه‌های دینی، مذهبی، فرهنگی و اجتماعی را دارد و می‌تواند به‌عنوان یکی از مراکز اصلی فعالیت‌های جمعی در شهر اصفهان ایفای نقش کند.

وی تأکید کرد: هدف ما ارتقای زیرساخت‌های فرهنگی شهر و حمایت از فعالیت‌های اجتماعی و مذهبی در منطقه است و با تکمیل تجهیزات این سالن، شهروندان و نهادهای فرهنگی می‌توانند از فضایی استاندارد و مجهز برای برگزاری رویدادهای خود بهره‌مند شوند.