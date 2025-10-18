به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: ۱۳ تن از اعضای این باند قاچاق به ۸۵ هزار میلیارد ریال جزای نقدی و۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شدند.

مجتبی قهرمانی افزود: با توجه به اینکه سیگار از جمله کالاهایِ مجاز مشروط است و ورود آن به کشور بدون رعایت تشریفات گمرکی مصداق قاچاق محسوب می‌شود، با اثبات این موضوع در دادگاه انقلاب بندرعباس، متهمان این پرونده به مجازات حبس تعزیری و جزای نقدی سنگین محکوم شده‌اند.

وی گفت: بر اساس مقررات جزای نقدی از محل فروش اموال توقیفی و همچنین وثیقه‌های متهمان وصول می‌شود و در صورت عدم پرداخت جزای نقدی، تا ۱۵ سال حبس جایگزین آن می‌شود.