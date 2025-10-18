پخش زنده
مدیرکل دفتر فنی، مهندسی و هوشمندسازی شبکه توزیع توانیر از پیشتازی چند استان در اجرای طرح ملی هوشمندسازی لوازم اندازهگیری خبر داد و گفت: خراسان شمالی، قم، تهران بزرگ و مشهد با تحقق چشمگیر اهداف روزانه، در جمع برترین شرکتهای توزیع برق کشور قرار گرفتهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما حامد احمدی با اشاره به روند روبهرشد اجرای طرح ملی هوشمندسازی صنعت برق اظهار داشت: بر اساس دادههای ثبتشده تا تاریخ ۲۱ مهر ۱۴۰۴، میانگین تحقق اهداف روزانه در سطح شرکتهای توزیع برق کشور به حدود ۴۵ درصد رسیده که نشاندهنده رشد پیوسته عملکرد استانها در این طرح ملی است.
وی افزود: تمرکز اصلی در هفتههای اخیر بر تسریع تعویض و نصب کنتورهای هوشمند، افزایش قابلیت کنترل و رویتپذیری پستهای عمومی و توسعه زیرساختهای شبکه هوشمند متمرکز بوده است.
خراسان شمالی و قم در صدر جدول
مدیرکل دفتر فنی و مهندسی توانیر با اشاره به نتایج پایش روزانه طرح گفت: در میان شرکتهای توزیع برق، خراسان شمالی با تحقق بیش از ۱۳۰ درصد اهداف روزانه، در صدر جدول قرار گرفته است. پس از آن، قم با حدود ۹۴ درصد تحقق هدف و شرکتهای تهران بزرگ و مشهد با بیش از ۴۵ درصد تحقق، در جایگاههای بعدی قرار دارند.
وی افزود: این استانها با اجرای دقیق برنامههای نصب و تعویض کنتورهای هوشمند، نقش مؤثری در تحقق اهداف کلان صنعت برق کشور ایفا کردهاند و تجربه موفق آنها میتواند الگوی سایر شرکتها قرار گیرد.
پیشرفت محسوس در هوشمندسازی پستهای عمومی
احمدی درباره توسعه پستهای عمومی نیز گفت: در بخش رویتپذیری و کنترلپذیری تجهیزات، شرکتهای خراسان رضوی و قم پیشرفت محسوسی داشتهاند. این اقدامات با هدف افزایش قابلیت پایش و کنترل از راه دور، کاهش خاموشیهای ناخواسته و ارتقای تابآوری شبکه انجام میشود.
وی خاطرنشان کرد: افزایش ضریب کنترلپذیری شبکه از مسیر هوشمندسازی، یکی از ارکان کلیدی برای مدیریت مصرف و پایداری شبکه در فصل اوج بار است.
برنامهریزی برای تکمیل طرح تا پیش از اوج بار تابستان ۱۴۰۵
مدیرکل دفتر فنی، مهندسی و هوشمندسازی شبکه توزیع توانیر در پایان تصریح کرد: طرح ملی هوشمندسازی صنعت برق بهعنوان یکی از طرحهای راهبردی وزارت نیرو و شرکت توانیر، با هدف بهبود مدیریت مصرف، کاهش تلفات و ارتقای پایداری شبکه دنبال میشود.
وی افزود: طبق برنامهریزی انجامشده، تا پیش از آغاز اوج بار تابستان ۱۴۰۵، بخش عمدهای از کنتورهای پرمصرف خانگی، تجاری و کشاورزی کشور به سامانه هوشمند متصل خواهند شد تا امکان پایش و مدیریت بار از راه دور فراهم شود.