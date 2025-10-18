پخش زنده
معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان از میزبانی اصفهان در رشته تکواندو استعدادهای برتر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛فریبا محمدیان در حاشیه مراسم افتتاحیه هفتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر ورزش دختران کشور پیرامون برگزاری مسابقات استعدادهای برتر ورزش دختران در استانهای مختلف گفت: ویژگی انحصاری المپیاد امسال نسبت به دورههای گذشته، ایده این است که همه استانها به اقتضای شرایط، میزبانی یکی از رشتهها را بر عهده بگیرند.
وی افزود: وزارت ورزش با حمایتهای مالی و تدوین برنامه مناسب شرایط را برای میزبانی استانهای مختلف فراهم کرده است.
محمدیان درباره آمار ورزشکاران حاضر در مسابقات امسال گفت: امسال حدود 6 هزار شرکتکننده در المپیاد حضور دارند و امیدواریم با توجه به برنامههای فنی اجرا شده نتیجه این رقابتها،استعداد های ردههای سنی زیر 14 و 16 سال باشند که بتوانند به تیمهای ملی ما کمک کنند.
معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان افزود: قرار است در سالهای آینده هم این المپیاد در هفته تربیتبدنی برگزار شود و رتبهبندی استانها بر اساس تعداد و رنگ مدال خواهد بود.
وی درباره وضعیت ورزش بانوان در استان اصفهان ادامه داد: برنامههای مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان در بخش بانوان قابل توجه است و وزارت ورزش هم برای تحقق اهداف کلانی که برای استانها در نظر گرفته شده است، به طور جدی پیگیری میکند.