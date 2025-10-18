پخش زنده
دبیر هیئت ووشو استان کرمانشاه از اعزام ۱۸ ووشوکار این استان به مسابقات المپیاد استعدادهای برتر کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، «علی فرازمندنیا»گفت:مسابقات بخش دختران ۲۷ و ۲۸ مهرماه در شاهرود سمنان و بخش پسران نیز دوم و سوم آبانماه در قم برگزار میشود.
دبیر هیئت ووشو استان کرمانشاه گفت: مسابقات المپیاد استعدادهای برتر کشور در دو بخش دختران و پسران برگزار میشود.
وی افزود: مسابقات بخش دختران در تاریخ ۲۷ و ۲۸ مهرماه در شهرستان شاهرود استان سمنان برگزار خواهد شد و ورود تیمها نیز ۲۶ مهرماه انجام میشود.
دبیر هیئت ووشو استان کرمانشاه ادامه داد: مسابقات بخش پسران نیز در تاریخ دوم و سوم آبانماه در شهر قم برگزار میشود و ورود تیمها یک آبانماه خواهد بود.
وی با اشاره به ترکیب تیم اعزامی استان کرمانشاه، تصریح کرد: تیم المپیاد کرمانشاه در هر دو بخش دختران و پسران با ۳ نماینده در بخش ساندا (مبارزه) و ۲ نماینده در بخش تالو به مسابقات اعزام میشود.
فرازمندنیا خاطرنشان کرد: یک مربی بخش مبارزه، یک مربی بخش حرکات نمایشی (تالو)، یک سرپرست در بخش مبارزه و یک سرپرست در بخش تالو نیز همراه تیم خواهند بود.
دبیر هیئت ووشو استان کرمانشاه در پایان گفت: در مجموع ۹ نفر در بخش دختران و ۹ نفر در بخش پسران از استان کرمانشاه به این رقابتها اعزام میشوند.