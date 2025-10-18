دبیر هیئت ووشو استان کرمانشاه از اعزام ۱۸ ووشوکار این استان به مسابقات المپیاد استعداد‌های برتر کشور خبر داد.

اعزام ۱۸ ووشوکار کرمانشاهی به المپیاد استعداد‌های برتر کشور

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، «علی فرازمندنیا»گفت:مسابقات بخش دختران ۲۷ و ۲۸ مهرماه در شاهرود سمنان و بخش پسران نیز دوم و سوم آبان‌ماه در قم برگزار می‌شود.

دبیر هیئت ووشو استان کرمانشاه گفت: مسابقات المپیاد استعداد‌های برتر کشور در دو بخش دختران و پسران برگزار می‌شود.

وی افزود: مسابقات بخش دختران در تاریخ ۲۷ و ۲۸ مهرماه در شهرستان شاهرود استان سمنان برگزار خواهد شد و ورود تیم‌ها نیز ۲۶ مهرماه انجام می‌شود.

دبیر هیئت ووشو استان کرمانشاه ادامه داد: مسابقات بخش پسران نیز در تاریخ دوم و سوم آبان‌ماه در شهر قم برگزار می‌شود و ورود تیم‌ها یک آبان‌ماه خواهد بود.

وی با اشاره به ترکیب تیم اعزامی استان کرمانشاه، تصریح کرد: تیم المپیاد کرمانشاه در هر دو بخش دختران و پسران با ۳ نماینده در بخش ساندا (مبارزه) و ۲ نماینده در بخش تالو به مسابقات اعزام می‌شود.

فرازمندنیا خاطرنشان کرد: یک مربی بخش مبارزه، یک مربی بخش حرکات نمایشی (تالو)، یک سرپرست در بخش مبارزه و یک سرپرست در بخش تالو نیز همراه تیم خواهند بود.

دبیر هیئت ووشو استان کرمانشاه در پایان گفت: در مجموع ۹ نفر در بخش دختران و ۹ نفر در بخش پسران از استان کرمانشاه به این رقابت‌ها اعزام می‌شوند.