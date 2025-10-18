همزمان با هفته المپیک و تربیت بدنی، مسابقات شطرنج نابینایان و کم‌بینایان استان با حضور ۱۶ ورزشکار در سوادکوه شمالی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس هیئت ورزشی نابینایان و کم‌بینایان سوادکوه شمالی از برگزاری مسابقات شطرنج نابینایان و کم‌بینایان استان با حضور ۱۶ شطرنج‌باز در سالن ورزشی کلیج‌خیل خبر داد.

امین فرزادیان با اشاره به رقابت سنگین ورزشکاران افزود: پس از رقابت‌های فشرده، آقای جعفریان از بابل مقام اول، آقای رحیمی از قائم‌شهر مقام دوم و آقای خسرجی از قائم‌شهر مقام سوم را به دست آوردند.

وی برگزاری چنین رویدادهایی را گامی مهم در جهت توسعه ورزش همگانی و ایجاد فرصت‌های برابر برای ورزشکاران با نیازهای ویژه دانست.