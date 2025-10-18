پخش زنده
بیش از ۵ هزار کیلومتر عملیات خطکشی جادههای خوزستان با هدف ایمنی جادههای استان انجام شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، معاون راهداری سازمان راهداری حمل و نقل جادهای با اشاره به تأمین و ابلاغ اعتبار هزار و ۳۰۰ میلیارد تومانی برای اجرای عملیات راهداری و طرحهای نگهداری و ارتقاء ایمنی محورهای مواصلاتی استان گفت: این اعتبارات در حوزههای روسازی آسفالت محورها، تعمیرات ابنیه فنی، خطکشی و نصب علائم ترافیکی و ارتقای ایمنی جاده ها، حفظ حریم راهها، نگهداری و خرید ماشینآلات هزینه شده است.
اروجعلی علیزاده افزود: خوزستان یکی از استانهای شاخص در زمینه طول محورهای مواصلاتی به شمار میرود، بهطوریکه وجود بیش از ۴ هزار کیلومتر راه شریانی نشاندهنده اهمیت حفظ و ارتقاء کیفی و کمی جادههای این استان است.
او با اشاره به بهبود وضعیت روسازی راههای استان خوزستان گفت: با اجرای بیش از ۵ هزار کیلومتر عملیات خطکشی، اقدامات مناسبی در حوزه ایمنی جادههای این استان صورت گرفته است.
معاون راهداری سازمان راهداری حمل و نقل جادهای تأکید کرد: با خرید ماشینآلات جدید، شرایط برای تسهیل در انجام عملیات نگهداری و ایمنسازی محورهای مواصلاتی این استان فراهم شده است.