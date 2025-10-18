به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مدیر کل راه آهن هرمزگان گفت: پیش فروش بلیت در همه محور‌ها (مسیر‌های رفت تا سی آبان و مسیر‌های برگشت تا یکم آذر) از طریق سکو‌های مجاز فروش اینترنتی بلیت و حضوری صورت می‌گیرد.

علیرضا نصیری برازنده افزود: فروش بلیت از ساعت هشت و سی دقیقه صبح امروز تا یازده و سی دقیقه بصورت غیرحضوری و پس از آن بصورت حضوری از طریق مراکز مجاز فروش بلیت‌های قطار است.

وی گفت: هموطنان برای کسب اطلاعات بیش‌تر می‌توانند به صورت شبانه‌روزی با سامانه اطلاع‌رسانی راه‌آهن به شماره ۰۲۱۵۱۴۹ تماس بگیرند یا به پایگاه اینترنتی rai.ir مراجعه کنند.