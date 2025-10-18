پخش زنده
پیش فروش بلیت قطارهای مسافری، برای بازه زمانی یکم تا ۳۰ آبان ماه از امروز در هرمزگان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مدیر کل راه آهن هرمزگان گفت: پیش فروش بلیت در همه محورها (مسیرهای رفت تا سی آبان و مسیرهای برگشت تا یکم آذر) از طریق سکوهای مجاز فروش اینترنتی بلیت و حضوری صورت میگیرد.
علیرضا نصیری برازنده افزود: فروش بلیت از ساعت هشت و سی دقیقه صبح امروز تا یازده و سی دقیقه بصورت غیرحضوری و پس از آن بصورت حضوری از طریق مراکز مجاز فروش بلیتهای قطار است.
وی گفت: هموطنان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند به صورت شبانهروزی با سامانه اطلاعرسانی راهآهن به شماره ۰۲۱۵۱۴۹ تماس بگیرند یا به پایگاه اینترنتی rai.ir مراجعه کنند.