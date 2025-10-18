به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، استاندار سمنان در جمع علما و طللاب دامغان گفت: برای کاهش ناترازی‌ها تاکنون۲ هزار و ۳۰۰ هکتار زمین برای تامین ۲ هزار مگاوات برق اختصاص داده شده و قرارداد آن با بخش خصوصی بسته شده است .

وی برق نیاز استان سمنان را ۸۰۰ مگاوات عنوان کرد و گفت در حال حاضر هزار و ۵۰۰ مگاوات برق از دو نیروگاه استان تولید و وارد مدار می‌شود.

وی مسائل حوزه بهداشت و درمان ، آب و راه را مهم‌ترین مشکلات استان سمنان عنوان کرد و گفت :بودجه عمرانی امسال استان سمنان ، هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان عنوان کرد که برای اجرای طرح‌ها هزینه می‌شود

حجت السلام شمسی پور دبیر مجمع علما شهرستان دامغان هم بر لزوم توجه به مسائل فرهنگی در حوزه حجاب و رفع مشکل تامین پزشک در دامغان تاکید کرد .