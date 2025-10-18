پخش زنده
تیم هلال احمرشهرستان اردل قهرمان مسابقات تخصصی جستوجو و نجات در محیطهای آبی چهارمحال و بختیاری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان گفت: این مسابقات در رشته جستوجو و نجات در محیطهای آبی با میزبانی جمعیت هلال احمر شهرستان سامان برگزار شد.
مهدی ارشادی افزود: در این مسابقات تیمها در محورهای نجات مصدوم از آب با استفاده از تجهیزات تخصصی، اجرای آیتمهای جستوجو در محیطهای آبی و هماهنگی و کار تیمی در عملیات نجات با هم رقابت کردند.
به گفته وی: افزایش توان عملیاتی و آمادگی تیمهای امدادی برای پاسخگویی به حوادث محیطهای آبی از اهداف این مسابقات بود.