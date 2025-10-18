شهید راه امنیت کهگیلویه و بویراحمدی؛
یادواره شهید بهرامی از شهدای راه امنیت در یاسوج
چهلمین روز شهادت سرباز وظیفه شهید بهرامی در یاسوج برگزار شد.
خوردوی گروهی از نیروهای امنیتی استان فارس هنگام انتقال دو مجرم از شهرستان بیضا استان فارس به زندان عادلآباد شیراز دچار حادثه شد.
در این حادثه سرباز وظیفه احمدرضا بهرامی، از فرزندان کهگیلویه و بویراحمد، دچار جراحات شدید شد و پس از چهار روز ،۱۲ شهریور ۱۴۰۴ به کاروان شهیدان پیوست.
شهادت این سرباز فداکار، بار دیگر یادآور رشادتها و از خودگذشتگیهای نیروهای خدوم و جانبرکف کشور در مسیر انجام مأموریتهای خطیر امنیتی است.