پخش زنده
امروز: -
سرپرست معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد: تحرک بدنی منظم و رعایت تغذیه مناسب، نقش اساسی در پیشگیری از پوکی استخوان بهویژه در میان بانوان بالای ۵۰ سال دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد ، دکتر شریفی با اشاره به افزایش شیوع پوکی استخوان در جامعه اظهار کرد: یکی از بیماریهایی که با افزایش سن، بهویژه در زنان بیشتر مشاهده میشود، پوکی استخوان یا استئوپروز است که بر اساس آمارهای جهانی، بیش از ۲۰۰ میلیون نفر در دنیا با درجاتی از آن مواجهاند.
وی افزود: اگرچه این بیماری تا حدی بخشی از روند طبیعی پیری به شمار میرود، اما با رعایت اصول تغذیه سالم و فعالیتهای بدنی منظم میتوان بروز و شدت آن را بهطور قابل توجهی به تأخیر انداخت.
سرپرست معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ادامه داد: بر اساس مطالعات، حدود ۴۰ درصد زنان بالای ۵۰ سال درجاتی از پوکی استخوان دارند که در سالهای بعد میتواند منجر به شکستگی استخوان حتی با ضربات خفیف شود.
وی تغذیه مناسب و تحرک بدنی را دو عامل کلیدی در پیشگیری از این بیماری عنوان کرد و گفت: فعالیتهای سادهای مانند پیادهروی روزانه و ورزشهای سبک، روند کاهش تراکم استخوان را کند کرده و به حفظ سلامت جسم کمک میکند.
دکتر شریفی با تأکید بر مصرف مواد غذایی سرشار از کلسیم و ویتامین D اظهار داشت: لبنیات کمچرب، ماهی، تخممرغ و قرار گرفتن متعادل در معرض نور خورشید، منابع مهم این مواد مغذی هستند و بیتوجهی به آنها میتواند سلامت استخوانها را به خطر اندازد.
وی با اشاره به شعار امسال با عنوان «بیتوجهی به استخوان، آرامش ندارد» خاطرنشان کرد: ارتقای آگاهی عمومی، تشویق به تحرک بدنی و اصلاح عادات غذایی میتواند نقش مهمی در کاهش بروز پوکی استخوان، بهویژه در میان بانوان میانسال، ایفا کند.