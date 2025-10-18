به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،تویسرکانی در اختتامیه سومین جشنواره ملی نان کرمان که با حضور جمعی از مدیران کشوری واستانی و مردم کرمان برگزار شد، گفت: به همت عزیزان جشنواره‌ای برگزار شد که به نان اشاره داشت نان نه فقط یک خوراک بلکه نشان ازهمدلی وتلاش مردمان عزیز ایران زمین دارد.

وی با بیان اینکه شعارسومین جشنواره ایران ونان سر یک سفره‌ایم بود، بیان کرد: همکاران ما ازابتدای سال با قریب ۶۰ سفر به استان‌ها وشهرستان‌های مختلف تلاش کردند نان‌های بومی وکهن را شناسایی وبه جشنواره بیاورند و ما شاهد ۴۲۰ غرفه بودیم که با شور ونشاط برپا شدند.

وی ادامه داد: سال گذشته ۱۵۰ هزارنفر در ۴ روز بازدید کننده جشنواره دوم بودند، اما در جشنواره سوم فقط دیروز ۱۰۳ هزار نفر بازدید کردند و تا این لحظه ازمرز ۲۷۰ هزارنفر عبور کردیم که نشان می‌دهد مردم کرمان فرهنگ دوست بوده و نشاط اجتماعی دارند.

شهردار کرمان افزود: به این سمت می‌رویم که پردیسان قائم محلی شودبرای همایش‌های اجتماعی، در دو جشنواره گذشته مستند سازی کردیم برای ملی کردن جشنواره که ثبت شود و امیدواریم سال اینده جشنواره بهتر و پویاتری داشته باشیم.