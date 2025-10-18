پخش زنده
امروز: -
آیین افتتاحیه المپیاد ورزشی دانشآموزی در آبادان به مناسبت آغاز هفته تربیت بدنی و سلامت، برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ به مناسبت آغاز هفته تربیت بدنی و سلامت، آیین افتتاحیه المپیاد ورزشی دانشآموزی در دبیرستان دخترانه شاهد شهرستان آبادان برگزار شد.
در این المپیاد دانش آموزان در رشته های مختلف مورد علاقه خود در مدارس آبادان و خرمشهر مشارکت می کنند. این برنامه همه رشته های ورزشی را شامل می شود.
عباس درویشی، معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش آبادان در حاشیه این مراسم گفت: هدف از اجرای این برنامهها، آشنایی بیشتر دانشآموزان با نقش، تأثیر و اهمیت ورزش در زندگی فردی و اجتماعی است.
وی افزود: اگر این فرهنگ در میان دانشآموزان نهادینه شود که سلامتی یکی از باارزشترین نعمتهای الهی است، آنگاه به خوبی درک خواهند کرد که بدون سلامت، شادی، نشاط و موفقیت واقعی تحقق نخواهد یافت.
درویشی تأکید کرد: یکی از مهمترین راههای دستیابی به سلامت، پرداختن به ورزش است و زمانی که این باور در ذهن دانشآموزان به عنوان یک فرهنگ پایدار شکل گیرد، آنان در طول زندگی خود همواره به اهمیت ورزش توجه خواهند داشت.
المپیاد ورزشی درون مدرسهای در ۷۳۶ منطقه در مدارس سراسر کشور از جمله آبادان و خرمشهر آغاز شد.
این طرح با هدف تقویت روحیه مشارکت و همکاری در میان دانشآموزان، افزایش نشاط در محیطهای آموزشی و شناسایی استعدادهای ورزشی برگزار میشود.