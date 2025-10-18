والی نیمروز افغانستان در دیدار با سردار کاکاوند، بر استفاده از تجربیات و ظرفیت‌های پلیس مبارزه با مواد مخدر ایران در مقابله با قاچاق مواد مخدر، تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سردار ایرج کاکاوند رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا در ادامه سفر خود به کشور افغانستان، صبح امروز با والی نیمروز دیدار کرد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی ایران یکی از اهداف مهم این سفر را گسترش تعاملات دو جانبه تا ریشه کن شدن قاچاق مواد مخدر توصیف کرد و افزود: بدون تردید می‌بایست نسبت به ارتقاء سطح همکاری‌های دو جانبه و نزدیک‌تر در زمینه‌های مربوط به تبادل اطلاعات و شناسایی عناصر مرتبط با ورود مواد مخدر از افغانستان به خاک جمهوری اسلامی ایران، اقدام کنیم.

وی در ادامه مواد مخدر را تهدیدی مشترک برای دو کشور دانست و اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران طی چهار دهه، با ایثار و جان گذشتگی کارکنان خود همواره مبارزه قاطع و همه جانبه با قاچاق مواد مخدر را یکی از ماموریت‌های اصلی خود می‌داند و خوشبختانه توفیقاتی خوبی را در این عرصه به دست آورده است. شهادت قریب به ۴ هزار نفر و جانبازی بیش از ۱۲ هزار نفر از کارکنان پلیس، مهر تاییدی بر این ادعاست.

تاکید بر استفاده از تجربیات و ظرفیت‌های خوب پلیس مبارزه با مواد مخدر ایران

در ادامه والی نیمروز افغانستان ضمن تقدیر از اقدامات جمهوری اسلامی ایران در مبارزه قاطع با قاچاق مواد مخدر گفت: باید عرض کنم پلیس مبارزه با مواد مخدر افغانستان در مبارزه با این پدیده شوم جدی بوده و تلاش می‌کند تا همکاری اطلاعاتی خود را با پلیس مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی ایران گسترش دهد.

وی خاطر نشان ساخت: با توجه به اقدامات خوب و ظرفیت‌های مناسب مقابله با مواد مخدر در ایران، استفاده از تجربیات پلیس مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی ایران برای افغانستان ضروری بوده و این کشور به کمک همکاران ایرانی نیازمند است.

گفتنی است، در پایان این سفر، هیئت پلیس مبارزه با مواد مخدر ایران از مناطق مرزی مشترک دو کشور بازدید کردند.