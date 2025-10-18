پژوهشگران دانشگاه تهران در پژوهشی بین‌رشته‌ای، شاخص‌هایی برای علم‌سنجی از تاریخ ریاضیات دوره اسلامی در ایران طراحی کرده‌اند و نتایج آن در فضای وب در دسترس عموم قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مجید احسانی نیک، دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهشکده تاریخ علم دانشگاه تهران، در پژوهشی که در قالب پایان‌نامه‌ای با عنوان «داده‌نمایی و علم‌سنجی نسخه‌های علمی کتابخانه‌های ایران: ریاضیات» منتشر شده، بانک اطلاعاتی براساس مؤلفان تاریخ ریاضیات دوره اسلامی ساخته است. این فرآیند که همراه با اولین مطالعات علم‌سنجی در تاریخ علم در ایران است، به ساخته شدن شاخص‌هایی برای ارزیابی‌های تازه از تاریخ علوم منجر شده است.

به گفته احسانی نیک، این پژوهش یکی از معدود پایان‌نامه‌های حوزه علوم انسانی است که خروجی عملی دارد. ویژگی مهم آن این است که در دسترس عموم علاقه‌مندان قرار دارد و نتایج این پایان‌نامه بر خلاف سایر پایان‌نامه‌ها به صورت مجلد در کتابخانه‌ها نگهداری نخواهد شد، بلکه نتایج آن کاملاً کاربردی و در دسترسی همگان، بویژه علاقه‌مندان حوزه علم تاریخ قرار داد.

وی افزود: تألیف پایان‌نامه با این موضوع و نتایج عملی آن، پیش‌تر در ایران و خارج از ایران سابقه نداشته است.

این پژوهش بین‌رشته‌ای که با راهنمایی حسن امینی، عضو هیئت علمی پژوهشکده تاریخ علم دانشگاه تهران و مهشید التماسی، عضوهیئت علمی دانشکده مدیریت انجام شده است، مسیر تازه‌ای را برای فعالیت علم‌سنجی در حوزۀ تاریخ علم گشوده و داده‌های تازه‌ای را برای ارزیابی در علم‌سنجی فراهم کرده است.

نتایج این پژوهش در وب سایت به نشانی http://historyofscience.ir قرار دارد.

در این وب‌سایت تمام شبکه روابط دانشمندان تاریخ ریاضیات دوره اسلامی، زمینه فعالیت دانشمندان و … درج شده و برای علاقه‌مندان قابل مشاهده است.