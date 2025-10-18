پخش زنده
معاون صدای رسانه ملی، از برگزاری پنجمین دوره جشنواره ملی پژواک با موضوع «حماسه و ایستادگی» خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علی بخشیزاده، معاون صدا گفت: پنجمین جشنواره پژواک با همین نگاه طراحی شده است. هدف ما فراتر از رقابت برنامههاست. میخواهیم صدای واقعی مردم باشیم، روایتگر دغدغهها و امیدهای آنها و محفلی برای تولید برنامههای متنوع، خلاق و اثرگذار در رادیو. این جشنواره فرصتی است تا نشان دهیم رادیو میتواند همزمان استانداردهای حرفهای را رعایت کند و به خلاقیت تیمهای تولید میدان دهد. جشنواره پژواک در سه بخش «اصلی»، «ویژه» و «مستمر» برگزار میشود.
بخشیزاده درباره بخش اصلی جشنواره توضیح داد: در این دوره، بخش اصلی متفاوتتر برگزار میشود و تمرکز آن بر برنامههایی است که بیشترین اثرگذاری اجتماعی و فرهنگی را ایجاد کردهاند. این بخش برنامههایی را شامل میشود که موضوعات ملی و فرهنگی را دنبال میکنند و بخش مستمر، برنامههای پرمخاطب و موفق را معرفی میکند که استمرارشان در جدول پخش نشانه تعامل واقعی با مخاطب است. این تقسیمبندی، نموداری از راهبرد رادیو در مدیریت همزمان کیفیت، نوآوری و تعامل با مخاطب است و نشان میدهد سیاستهای کلان ما چگونه در عمل اجرا میشوند.
وی درباره سیاستهای کلان معاونت صدا گفت: سیاست ما در جشنواره، ارتقای استانداردهای محتوایی و خلاقیت تولید است. این موضوع، امکان مدیریت همزمان کیفیت، نوآوری و اثرگذاری اجتماعی را فراهم میکند و راهبردهای ما در تولید و پخش برنامهها را تقویت میکند.
معاون صدای رسانه ملی درباره نقش جشنواره در ارتقای انگیزه و کیفیت تولیدات رادیویی بیان کرد: جشنواره پژواک صرفاً عرصه رقابت نیست، بستری است برای تبادل تجربه، یادگیری تیمها و ارتقای سطح کیفی برنامهها. این رویکرد نشان میدهد که رادیو میتواند در عین توجه به مخاطب، محفلی برای رشد حرفهای و نوآوری باشد و برنامهها را از سطح سرگرمی فراتر برده و به ابزار اثرگذاری اجتماعی تبدیل کند. ما قصد داریم از ظرفیت این جشنواره برای تقویت فرآیند تولید و پخش برنامههای نوآورانه استفاده کنیم و الگوی راهبردی تولید محتوا را به شبکهها منتقل کنیم.
بخشیزاده درباره چشمانداز معاونت صدا گفت: ما معتقدیم رادیو باید همواره حاضر در لحظههای مهم باشد، هم در رویدادهای ملی و هم در زندگی روزمره مردم. جشنواره پژواک، با محوریت «حماسه و ایستادگی»، یادآوری میکند که رادیو رسانهای اجتماعی و فرهنگی است که خلاقیت تولید، استانداردهای حرفهای و اثرگذاری اجتماعی را همزمان دنبال میکند. این محورها، اساس سیاستهای کلان ما در توسعه برنامهها و شبکههای رادیویی هستند و جهتگیری استراتژیک ما را به روشنی نشان میدهند.
وی در پایان تأکید کرد: امیدواریم پنجمین جشنواره پژواک الگویی برای تولید برنامههای خلاقانه، تأثیرگذار و نزدیک به مردم باشد و مسیر توسعه راهبردی رادیو در ارتقای کیفیت، نوآوری، تعامل با مخاطب و اثرگذاری اجتماعی را تقویت کند. پنجمین جشنواره ملی پژواک فرصتی است برای قدردانی از برنامههای موفق، ارتقای کیفیت تولیدات و نمایش راهبردهای کلان معاونت صدا در بهرهگیری از ظرفیتهای رادیو برای اثرگذاری اجتماعی، فرهنگی و حرفهای در زندگی روزمره مردم ایران.