به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، دکتر کیوان امینی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه اظهار داشت: نظام رتبه‌بندی تایمز یکی از معتبرترین نظام‌های رتبه‌بندی جهان است که از سال ۲۰۰۴ دانشگاه‌ها را براساس شاخص‌های خود رتبه‌بندی می‌کند. این شاخص‌ها در ۵ حوزه کلی آموزش با وزن ۲۹.۵ درصد (شامل زیرشاخص‌های: شهرت آموزش، نسبت دانشجو به عضو هیات علمی، نسبت دانشجویان دکترا به کارشناسی، نسبت دانشجویان دکترا به هیات علمی و درآمد اختصاصی موسسه)، محیط پژوهش با وزن ۲۹ درصد (شامل زیرشاخص‌های: شهرت پژوهش، درآمد پژوهش و تولیدات علمی موسسه)، کیفیت پژوهش با وزن ۳۰ درصد (شامل زیرشاخص‌های نسبت استنادات به تولیدات علمی، تولیدات علمی موسسه چاپ شده در مجلات ده درصد برتر، شاخص FWCI و مقالات پراستناد موسسه)، چشم‌انداز بین‌المللی با وزن ۷.۵ درصد (شامل تعداد اعضای هیات‌علمی و دانشجویان بین‌المللی، همکاری‌های بین‌المللی در تالیف مقالات و تعداد فرصت مطالعاتی بین‌المللی دانشجویان) و صنعت با وزن ۴ درصد (شامل درآمد صنعتی موسسه و پتنت‌هایی که به تولیدات علمی موسسه استناد کرده‌اند)، تقسیم‌بندی شده‌اند.

حضور دانشگاه رازی در رتبه‌بندی جهانی تایمز

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه در ادامه افزود: دانشگاه رازی از سال ۲۰۲۱ با ارسال ایمیل به این موسسه خواستار حضور دراین نظام رتبه‌بندی شد و از سال ۲۰۲۱ به استثنای سال ۲۰۲۳ که پرسشنامه خوداظهاری موسسه را تکمیل نکرد هرساله در این نظام رتبه‌بندی حضور داشته است. شرط ورود دراین نظام رتبه‌بندی این است که دانشگاه‌ها علاوه بر داشتن دانشجو در مقطع کارشناسی، در یک بازه زمانی ۵ ساله حداقل ۱۰۰۰ برونداد پژوهشی در پایگاه اسکوپوس داشته باشند. همچنین دانشگا‌ه‌ها می‌بایست پرسشنامه خوداظهاری موسسه را تکمیل کنند.

دکتر امینی در ادامه یادآور شد: هر ساله تعداد دانشگاه‌ها در رتبه‌بندی تایمز افزایش می‌یابد بطوریکه در سال ۲۰۲۱ که نخستین حضور دانشگاه رازی در این نظام رتبه‌بندی بوده است ۱۵۲۷ دانشگاه موفق به کسب رتبه در این نظام رتبه‌بندی شده‌اند، اما در تازه‌ترین ارزیابی که اخیرا اعلام شده براساس اعلام موسسه تایمز ۲۱۹۱ دانشگاه در این نظام رتبه‌بندی حضور داشته و رتبه کسب کرده‌اند. دانشگاه رازی در تازه‌ترین ارزیابی رتبه +۱۵۰۰ را کسب کرده است.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه با اشاره به رتبه اخیر دانشگاه رازی در رتبه‌بندی جهانی تایمز ۲۰۲۶ اظهار داشت: سیاست دانشگاه رازی حضور موفق در نظام‌های رتبه‌بندی ملی و بین‌المللی بوده است، اما نکته‌ای که در این میان می‌بایست مورد توجه قرار گیرد اینست که شاخص‌های نظام‌های رتبه‌بندی ملی و بین‌المللی علیرغم همپوشانی در تعدادی از موارد، اغلب متفاوت بوده و از جهاتی با یکدیگر متضادند. بطوریکه تلاش برای موفقیت در یک نظام رتبه‌بندی ممکن است عملکرد دانشگاه در سایر نظام‌های رتبه‌بندی را تحت‌الشعاع قرار دهد.

دکتر امینی با اشاره به اینکه در سال‌های قبل توجه به شاخص‌های نظام رتبه‌بندی ISC و تلاش برای ارتقای رتبه در این نظام رتبه‌بندی بسیار مورد توجه بوده، گفت: این مساله سبب تغییر شیوه‌نامه‌ها و روند پژوهشی دانشگاه به سمت حضور موفق در نظام رتبه‌بندی ملی ISC و تا حدی غفلت از وضعیت دانشگاه رازی در نظام‌های رتبه‌بندی بین‌المللی شده است.

وی در ادامه بیان کرد: بررسی داده‌های سامانه پژوهشی گلستان نشان می‌دهد در سال ۲۰۲۴، ۵۷۸ مقاله با آدرس دانشگاه رازی در پایگاه استنادی اسکوپوس نمایه شده که از بین ۴۸۰ عضو هیات علمی دانشگاه، تنها ۲۷۰ عضو هیات علمی در چاپ این مقالات که تعدادی از آنها به‌طور مشترک تالیف شده نقش داشته‌اند. از میان این ۲۷۰ نفر، ۹۲ نفر فقط یک مقاله در اسکوپوس تالیف کرده‌اند و به نظر می‌رسد باید در این خصوص چاره‌ای اندیشید.

دکتر امینی یادآور شد: عمده وزن شاخص‌های نظام‌های رتبه‌بندی معتبر بین‌المللی مبتنی بر تولیدات علمی و استنادات صورت گرفته به آنهاست و برای حضور موثر در این نظام‌ها می‌بایست چاپ مقالات باکیفیت در پایگاه‌های استنادی معتبر نظیر WOS و scopus بیشتر مورد توجه قرار گیرد.