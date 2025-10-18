به گفته معاون وزیر میراث فرهنگی و گردشگری کشور، در جشنواره نان کرمان،دبیرخانه ملی شهرملی صنایع دستی به شهردار کرمان اهدا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،مریم جلالی معاون صنایع دستی وزیر میراث فرهنگی وگردشگری کشور در اختتیامیه سومین جشنواره ملی نان در کرمان گفت: نان عنصری پربرکت است، بسیار خوشحالیم از وفاق و انسجام ایجادشده برای اینکه در میهمانی بزرگ میزبانانی بزرگ داشته باشیم، فرهنگ وتمدن کرمان بی نظیر است.