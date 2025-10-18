هوای تهران در وضع نارنجی و ناسالم برای گروهای حساس
هوای تهران در ساعت ۱۱ صبح امروز در شرایط ناسالم برای گروههای حساس قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا، میانگین کیفیت هوا با آلاینده شاخص ذرات معلق کوچکتر از ۲.۵ میکرون ۱۰۶ در وضع ناسالم برای گروههای حساس است.
میانگین کیفیت هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته با آلاینده شاخص ذرات معلق کوچکتر از ۲.۵ میکرون روی عدد ۱۱۵ و در شرایط ناسالم برای گروههای حساس قرار داشت.
از ابتدای امسال تاکنون کیفیت هوای پایتخت، ۶ روز در وضع پاک، ۱۱۳ روز قابل قبول، ۸۰ روز ناسالم برای گروههای حساس، ۸ روز ناسالم، ۲ روز بسیار ناسالم و ۲ روز در شرایط خطرناک قرار داشته است.
شاخص کیفیت هوا (AQI) به شش دسته اصلی تقسیمبندی میشود. بر اساس این تقسیم بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا «پاک»، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا «قابل قبول یا متوسط»، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا «ناسالم برای گروههای حساس»، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا «ناسالم»، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا «بسیار ناسالم» و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا «خطرناک» است.