به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار دو تیم مک آرتور استرالیا و کونگ آن نوی ویتنام از گروه E مسابقات سطح دوم لیگ قهرمانان آسیا ۲۶/ ۲۰۲۵ روز پنجشنبه ۱۵ آبان در سیدنی استرالیا در حالی برگزار می‌شود که با اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا موعود بنیادی فرد به عنوان داور، علیرضا ایلدروم و فرهاد مروجی به عنوان کمک‌های وی قضاوت این بازی را برعهده دارند. همچنین بیژن حیدری به عنوان داور چهارم در این بازی حضور دارد.

ناظر داوری از کره جنوبی و نماینده مسابقه از کشور مالزی انتخاب شده است.