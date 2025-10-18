پخش زنده
کنفدراسیون فوتبال آسیا از قضاوت تیم داوری ایران در مسابقات سطح دو لیگ قهرمانان آسیا خبر داد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار دو تیم مک آرتور استرالیا و کونگ آن نوی ویتنام از گروه E مسابقات سطح دوم لیگ قهرمانان آسیا ۲۶/ ۲۰۲۵ روز پنجشنبه ۱۵ آبان در سیدنی استرالیا در حالی برگزار میشود که با اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا موعود بنیادی فرد به عنوان داور، علیرضا ایلدروم و فرهاد مروجی به عنوان کمکهای وی قضاوت این بازی را برعهده دارند. همچنین بیژن حیدری به عنوان داور چهارم در این بازی حضور دارد.
ناظر داوری از کره جنوبی و نماینده مسابقه از کشور مالزی انتخاب شده است.