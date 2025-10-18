پخش زنده
ﭼﻬﻞ و ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ دوره ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺳﺮاﺳﺮی ﻗﺮآن کریم، از شبکه قرآن و معارف، «دکتر سلام»، با موضوع نقش سلامت روان در استحکام خانواده ها، از شبکه آموزش، مسابقات فوتبال پیکان و آلومینیوم و فوتسال ایران و روسیه از شبکه ورزش و «ادبیاتو» و «روستا دوستا»، از رادیو صبا پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برگزاری ﭼﻬﻞ و ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ دوره ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺳﺮاﺳﺮی ﻗﺮآن کریم در کردستان به صورت زنده از قاب شبکه قرآن و معارف پخش میشود.
این مسابقات از ۲۶ مهر تا ۵ آبان در سه بازه زمانی ساعت ۹ صبح، ۱۴ ظهر و ۱۸:۳۰ عصر، پخش می شود.
این دوره از مسابقات به میزبانی استان کردستان برگزار میشود و برگزیدگان قرآنی خواهر و برادر در ۱۰ رشته قرآنی در این استان به رقابت خواهند پرداخت.
در تازهترین قسمت برنامه «دکتر سلام»، نقش سلامت روان در استحکام خانوادهها با حضور یکی از روانشناسان برجسته کشور بررسی میشود.
در برنامه امروز «دکتر سلام»، نصیرالدین جاویدی، روانشناس و دکترای تخصصی سلامت خانواده، به عنوان مهمان حضور مییابد.
جاویدی دبیر اجرایی کمیسیون سلامت شورایعالی انقلاب فرهنگی و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیهالله است.
این برنامه با اجرای بهروز شکیبا از ساعت ۱۳ تا ۱۴ از شبکه آموزش پخش میشود و به موضوع مهم «سلامت روان خانوادهها» میپردازد.
شبکه ورزش در ادامه بازیهای هفته هفتم لیگ برتر فوتبال کشورمان، امروز دیدار بین دو تیم پیکان و آلومینیوم را به صورت زنده پخش میکند.
این مسابقه از ساعت ۱۵:۳۰، با گزارشگری اختصاصی و به صورت زنده در قالب برنامه «ورزش ایران»، پخش میشود.
پیکان در ۱۰ بازی قبلی، مجموعا ۱۰ گل خورده و ۱۱ گل به ثمر رسانده است.
آلومینیوم در ۱۰ بازی قبلی، مجموعا ۱۳ گل خورده و ۱۰ گل به ثمر رسانده است.
تیم ملی فوتسال کشورمان در دومین دیدار دوستانه اش، امروز به مصاف تیم ملی فوتسال روسیه میرود.
شبکه ورزش از ساعت ۱۷:۳۰، دومین دیدار دوستانه تیم ملی فوتسال کشورمان با تیم ملی روسیه را با گزارشگری اختصاصی و به صورت زنده پخش خواهد کرد.
تیم ملی فوتسال کشورمان که برای انجام دو دیدار دوستانه به روسیه سفر کرده است، در دیدار اولش که روز پنجشنبه ۲۴ مهر برگزار شد، به نتیجه تساوی دست یافت.
برنامه «ادبیاتو»، امروز به مناسبت روز تربیت بدنی و ورزش، ویژهبرنامهای با محوریت داستانهای پهلوانی در ادبیات فارسی پخش و زندگی و دلاوریهای پهلوانانی همچون رستم، سهراب و اسفندیار را به مخاطبان معرفی می کند.
این برنامه با ویژهبرنامهای تحت عنوان «داستانهای پهلوانی»، با هدف گرامیداشت فرهنگ ورزش و تربیت بدنی در ایران، به معرفی و بررسی داستانها و روایتهای حماسی و پهلوانی در ادبیات فارسی میپردازد.
داستانهای پهلوانی در ادبیات فارسی همواره جایگاه ویژهای داشته و از دیرباز نمادی از شجاعت، پهلوانی، اخلاق و روحیه ورزشکاری در فرهنگ ایرانی به شمار میرود. «ادبیاتو» در این برنامه به روایت زندگی و دلاوریهای پهلوانان نامآوری همچون رستم، سهراب، اسفندیار و شیرزاد میپردازد که نه تنها در شاهنامه فردوسی بلکه در سایر متون کلاسیک فارسی نیز حضوری پررنگ دارند.
این روایتها که در قالب قصههای حماسی و داستانهای فولکلوریک بیان شدهاند، ضمن برجسته کردن ویژگیهای اخلاقی و ورزشی پهلوانان، نقش مهمی در ترویج فرهنگ ورزش و تربیت بدنی در جامعه ایرانی داشتهاند. برنامه «ادبیاتو» تلاش میکند تا با مرور این قصهها، ارتباطی عمیق میان ارزشهای پهلوانی و مفاهیم تربیت بدنی برقرار کند و پیامآور اهمیت ورزش در شکلگیری شخصیتهای برجسته فرهنگی و تاریخی باشد.
در این برنامه همچنین به بررسی تأثیر داستانهای پهلوانی بر فرهنگ عامه و استمرار آنها در هنرهای مختلف از جمله شعر، موسیقی و تئاتر پرداخته میشود تا مخاطبان با جنبههای گوناگون این میراث فرهنگی آشنا شوند.
برنامه «ادبیاتو»، به تهیهکنندگی مژگان فرزین و اجرای امیرحسین مدرس، شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت ۱۳ از رادیو صبا پخش میشود.
برنامه «روستا دوستا»، امروز با سفر به روستای لیقوان در آذربایجان شرقی، جاذبههای طبیعی، تاریخی و فرهنگی این منطقه از جمله چشمه آب گرم ایستی سو و پنیر سنتی مشهور آن را به مخاطبان معرفی میکند.
روستای لیقوان، واقع در نزدیکی تبریز، علاوه بر طبیعت سرسبز و آب و هوای مطبوع، به داشتن چشمه آب گرم ایستی سو مشهور است، چشمهای طبیعی که در فاصله ۱۰ کیلومتری روستا قرار دارد و گردشگران بسیاری را به ویژه در فصل تابستان جذب میکند. این چشمه به دلیل فعالیت آتشفشانهای خاموش منطقه، دارای آب غنی از ماده بیکربنات آهن است.
از دیگر جاذبههای طبیعی روستا، دره زیبای ممد دره است که محل چراگاه دامها و سکونت عشایر بوده و چشمههای آب گرم دیگری نیز در آن یافت میشود. لیقوان همچنین میزبان جاذبههای تاریخی متعددی است؛ از جمله خانه احتشام و عمارت حاج سالار که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیدهاند، پل حاج سالار، تونلهای دستکَند، قبرستان تاریخی قرن هفتم هجری قمری و دیگر بناهای تاریخی و فرهنگی منطقه.
در این برنامه، شنوندگان با فرهنگ، آداب و رسوم مردم روستا، سوغات مشهور پنیر لیقوان و جاذبههای طبیعی و تاریخی این منطقه آشنا خواهند شد. همچنین فرصتی فراهم میشود تا مخاطبان با امکانات تفریحی همچون کوهنوردی، طبیعتگردی و بازدید از چشماندازهای بکر روستا آشنا شوند.
برنامه «روستا دوستا»، به تهیهکنندگی نازنین حاج سیفالله و اجرای مهدی پر، ساعت ۱۵ از رادیو صبا پخش میشود.