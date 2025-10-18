پخش زنده
سخنرانی رئیس مجلس در نخستین کنفرانس بینالمللی کارآفرینی اجتماعی، توسعه منطقهای و عدالت اجتماعی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای قالیباف گفت: واقعیت تلخی که امروز وجدان همه ما را اذیت میکند این است که آرمانهای واقعی که در باورها و اندیشهها و ذهن همه ما بوده با زندگی روزمره و ملموس مردم همخوانی ندارد و اگر این را نپذیریم و بهانهجویی کنیم به این معنا است که نمیخواهیم مسئله را به رسمیت بشناسیم اگر مسئلهای را به رسمیت نشناختیم، قدرت حل مسئله را نخواهیم داشت. باید بین نهاد دولت و مردم یک مشارکت معنیدار ایجاد شود
آقای قالیباف در ادامه با بیان اینکه ما در یک دوگانه مضر هستیم؛ از یک سو نهاد دولت به دنبال صرف منابع دولتی است، یعنی از منابع در اختیار به بدترین شکل ممکن برداشت میکند و با فشلترین ساختار ممکن نیز آن را هزینه میکند، تصریح کرد: ما در نیت پاک، قصد خیر و تلاش قابل تعظیم فعالیتهای خیریه که بهصورت سنتی انجام میشود ذرهای شک نداریم، اما همه میدانیم و در گزارشهایی که ارائه شد نیز دیدیم که این اقدامات فاقد پایداری هستند و مقیاسپذیری ندارند.
تکمیل میشود