به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، در حالی که از آغاز فرایند پیش ثبت نام حج تمتع ۱۴۰۵ تاکنون بیش از ۱۳ هزار نفر در سامانه پنجره واحد سازمان نام نویسی کردهاند، اولویتهای جدید یعنی دارندگان قبوض ودیعه گذاری تا پایان آذر ماه ۸۶ نیز میتوانند از ساعت ۱۰ صبح ۲۶ مهر ماه علاوه بر سایر اولویتهای اعلام قبلی نام نویسی کنند.
"روابط عمومی حج و زیارت استان کرمانشاه" ،به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج وزیارت اعلام کرد : ثبت نام از متقاضیان تشرف به حج تمتع از ۲۰مهر ماه در سراسر کشور آغاز شده و روند نام نویسی از اولویتها، براساس اطلاعیه سازمان در حال انجام است.
معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت در این باره توضیح داد:طی روزهای اخیر مرحله بیش از ۱۳۰۰۰ نفر که همگی از دارندگان اسناد ثبت نامی قبل از آبان ماه بودهاند در سامانه نام نویسی کردهاند.
اکبر رضایی افزود: از ساعت ۱۰صبح روز شنبه ۲۶مهرماه نیز اولویتهای جدید یعنی دارندگان اسناد ثبت نامی تا پایان آذر ماه ۸۶می توانند به سامانه my.haj.ir مراجعه و نام نویسی را قطعی نمایند.
رضایی تاکید کرد: متقاضیان میبایست پس از ورود به سامانه همه اطلاعات خود را بروزرسانی و سپس مبلغ علی الحساب را واریز کنند که پیش ثبت نام آنها نهایی شود. در مرحله ثبت نام قطعی نیز صرفا افرادی میتوانند کاروان انتخاب کنند که پیش ثبت نام آنها قطعی شده باشند. کسانی که در ده روز اول اقدام به پیش ثبت نام کرده باشند در انتخاب کاروان در اولویت هستند.
گفتنی است زمانبندی ثبت نام از اولویتها طبق اطلاعیه پیش ثبت نام به شرح ذیل میباشد؛ تمامی دارندگان قبوض ودیعهگذاری حج تمتع تا تاریخ ۱۳۸۶/۰۶/۳۱از ساعت ۱۰صبح یکشنبه۱۴۰۴/۰۷/۲۰
+دارندگان قبوض ودیعهگذاری حج تمتع
تا تاریخ۱۳۸۶/۰۸/۳۰از ساعت ۱۰صبح چهارشنبه ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
+دارندگان قبوض ودیعهگذاری حج تمتع
تا تاریخ۱۳۸۶/۰۹/۳۰از ساعت ۱۰صبح شنبه ۱۴۰۴/۰۷/۲۶