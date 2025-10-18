به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ یاسم خانمحمدیان حجم بهره‌برداری از مراتع استان را فراتر از ظرفیت این عرصه‌ها دانست و اظهار کرد: بخش عمده‌ای از بهره برداران، غیربومی هستند و بیشتر از استان‌های همدان، کرمانشاه و لرستان وارد مراتع استان ایلام می‌شوند که با در اختیار داشتن کارت چَرا و مجوز‌های عرفی، امکان حضور قانونی در این عرصه‌ها را دارند؛ با این حال، حضور بی‌رویه، فشار مضاعفی بر پوشش گیاهی و ظرفیت طبیعی مراتع استان وارد کرده است.

وی تأکید کرد: برای کاهش این فشار، باید نظام بهره‌برداری از مراتع بازنگری شود و با آموزش‌های هدفمند به عشایر، اجرای طرح‌های کودپاشی و مدیریت چرای دام به احیای منابع طبیعی کمک کرد.

خانمحمدیان افزود: همچنین، ضروری است عشایر از اسکان مکرر در یک نقطه خودداری کنند؛ تا فرصت باززایی به پوشش گیاهی داده شود.

خانمحمدیان با اشاره به تنوع زیستی مراتع ایلام افزود: بیش از ۱۰۰۰ گونه گیاهی در این عرصه‌ها شناسایی شده است که حدود ۳۰۰ گونه آن دارای ارزش اقتصادی و دارویی هستند و این تنوع گیاهی نه‌تنها برای معیشت جوامع محلی اهمیت دارد؛ بلکه بخشی از میراث طبیعی کشور به شمار می‌رود؛ میراثی که در معرض تهدید قرار گرفته است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایلام همچنین تغییرات اقلیمی، کاهش بارندگی و افزایش دما را از دیگر عوامل تشدیدکننده فشار بر مراتع دانست و خواستار همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی، بهره‌برداران و جوامع محلی برای صیانت از این منابع شد.

وی اضافه کرد: با توجه به اهمیت مراتع در امنیت غذایی، توسعه پایدار و حفظ محیط زیست، به نظر می‌رسد زمان آن فرارسیده که با نگاهی جامع‌تر، سیاست‌های بهره‌برداری از این منابع بازتعریف شود؛ سیاست‌هایی که هم منافع بهره‌برداران را در نظر بگیرد و هم ضامن پایداری زیست‌بوم‌های شکننده‌ای، مانند مراتع ایلام باشد.

استان ایلام با دارا بودن بیش از ۷۸۰ هزار هکتار مرتع، یکی از مهم‌ترین زیست‌بوم‌های مرتعی کشور به شمار می‌رود.