مدیر کل ورزش و جوانان گلستان گفت: صابر کاظمی، ملی پوش گلستانی تیم ملی والیبال کشورمان بر اثر برق گرفتگی به کما رفت و پزشکان در حال مداوای او هستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان برزمینی گفت: با پیگیری‌ها مشخص شد صابر کاظمی بازیکن ارزنده والیبال کشورمان در استخر هتل محل اقامتش در قطر دچار برق گرفتگی شد و پزشکان در حال مداوای او هستند.

قاسم برزمینی افزود: این بازیکن برای تیم الریان قطر بازی می کند و بعد از تمرین، به هتل مراجعه کرد و قصد شنا در استخر را داشت که این حادثه برای وی رخ داده است.

وی افزود: صابر کاظمی یکبار به هوش آمده ولی پزشکان برای کنترل علایم حیاتی وی او را بی‌هوش کردند و اقدامات درمانی با جدیت ادامه دارد.

برزمینی گفت: همچنین پدر صابر کاظمی نیز برای پیگیری وضعیت این بازیکن راهی قطر شده است.

صابر کاظمی اهل آق قلا در استان گلستان و ترکمن است.