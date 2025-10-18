پخش زنده
امروز: -
رئیس اداره نگهداری راههای ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجان غربی از اجرای حدود ۴۰۰ کیلومتر عملیات لکهگیری و روکش آسفالت در محورهای مختلف استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛اصغری رئیس اداره نگهداری راههای ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجان غربی با اشاره به جزئیات این پروژهها اظهار کرد: از مجموع عملیات انجامشده، ۱۷۰ کیلومتر در راههای اصلی، ۱۶۵ کیلومتر در راههای فرعی و ۵۰ کیلومتر در راههای روستایی اجرا شده است.
وی افزود: همچنین ۷۰ کیلومتر از این عملیات در محورهای منتهی به مسیرهای اربعین انجام شده است.
رئیس اداره نگهداری راههای ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: بهمنظور بهبود سطح کیفی جادهها، پنج هزار تن عملیات چالهپرکنی در محورهای مختلف استان انجام شده است.
اصغری در پایان با اشاره به تأمین منابع مالی این طرحها گفت: میزان اعتبار هزینهشده برای اجرای این پروژهها هزار میلیارد تومان بوده است.