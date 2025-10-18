به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سجاد محمدی شمیم گفت: امسال با برنامه ریزی‌های انجام شده المپیاد ورزشی در ۱۲ رشته در مدارس شهرستان اسدآباد برگزار می‌شود.

او افزود: این دوره از المپیاد در ۱۸۸ مدرسه با حضور ۱۹ هزار دانش آموز انجام می‌ شود که دبیران ورزش آمادگی لازم برای مسابقات تدارکاتی بین مدرسه‌ای هم دارند.

مدیر آموزش و پرورش اسدآباد تأکید کرد: در ابتدای سال تحصیلی امسال تجهیزات ورزشی به ارزش ۴ میلیارد تومان در اختیار مدارس قرار داده شده است و در مرحله دوم نیز تجهیزاتی به ارزش ۸ میلیارد تومان خریداری خواهد شد.