برای نخستین‌بار، تصویر پلنگ ایرانی به وسیله دوربین‌های تله‌ای در پارک ملی قطرویه فارس ثبت شد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما لیلا تاج‌گردون، مدیرکل حفاظت محیط‌زیست فارس با تایید این خبرگفت: پس از سال‌ها بی‌خبری از وضعیت پلنگ ایرانی در پارک ملی قطرویه، دوربین‌های تله‌ای موفق به ثبت حضور این گونه در معرض خطر انقراض شدند. این ثبت را نتیجه پایش مستمر گوشت‌خواران و تلاش محیط‌بانان منطقه دانست.

وی با اشاره به اینکه پیش از این حضور پلنگ در این پارک به‌طور قطعی تأیید نشده بود، افزود: این کشف ارزش حفاظتی قطرویه را دوچندان کرده است.

پارک ملی قطرویه، در کنار منطقه حفاظت‌شده بهرام‌گور، زیستگاه گونه‌های نادری مانند گورخر آسیایی است. در این پایش، تصاویر گونه‌های دیگری چون کفتار راه‌راه و شاه‌روباه نیز به ثبت رسیده است.