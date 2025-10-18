پخش زنده
استاندار گیلان گفت: این اجلاس فرصتی ارزشمند برای تبادل تجربیات، هم افزایی ظرفیتها و تقویت تعاملات اجرایی میان استانهای ساحلی کشورهای حاشیه دریای خزر است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ امروز در سومین جلسه ستاد هماهنگی برگزاری اجلاس استانداران استانهای ساحلی دریای خزر ، با حضور معاونان، مدیران کل دستگاههای اجرایی و اعضای ستاد در محل استانداری، آخرین اقدامات انجام شده برای برگزاری مطلوب این اجلاس مورد بررسی قرار گرفت و بر هماهنگی و انسجام دستگاهها برای میزبانی گیلان تأکید شد.
استاندار گیلان با اشاره به جایگاه ویژه گیلان در محور توسعه ملی و همکاریهای منطقهای، گفت: برگزاری اجلاس استانداران استانهای ساحلی دریای خزر میتواند زمینه ساز تعامل بیشتر، همافزایی ظرفیتها و ارتقای همکاریهای اجرایی میان استانهای ساحلی حاشیه دریای خزر باشد.
وی با بیان اینکه نظم، هماهنگی و برنامه ریزی دقیق از شاخصههای اصلی در برگزاری موفق چنین رویدادهای ملی و بین المللی است، اضافه کرد: تمامی دستگاههای اجرایی موظفند با آمادگی کامل، میزبانی شایستهای را در شأن مردم گیلان و جمهوری اسلامی ایران رقم بزنند.
استاندار گیلان با تأکید بر اینکه این اجلاس باید به نماد اقتدار، نظم و مهمان نوازی گیلانیها تبدیل شود، گفت: تشکیل کمیتههای تخصصی در حوزههای امنیتی، فرهنگی، اطلاع رسانی، تشریفات، پشتیبانی و فوریتهای پزشکی، از جمله اقدامات مهم برای پیشبرد برنامهها تا زمان برگزاری اجلاس است.
در پایان جلسه، مدیران و اعضای ستاد، گزارشی از روند آماده سازی محل برگزاری اجلاس، هتلها، برنامههای فرهنگی و اطلاع رسانی ارائه کردند و مقرر شد کارگروههای اجرایی تا زمان برگزاری نهایی، به صورت منظم پیگیر اجرای مصوبات باشند.