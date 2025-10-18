جلسه ستاد هماهنگی برگزاری اجلاس استانداران استان‌های ساحلی دریای خزر جلسه ستاد هماهنگی برگزاری اجلاس استانداران استان‌های ساحلی دریای خزر جلسه ستاد هماهنگی برگزاری اجلاس استانداران استان‌های ساحلی دریای خزر جلسه ستاد هماهنگی برگزاری اجلاس استانداران استان‌های ساحلی دریای خزر جلسه ستاد هماهنگی برگزاری اجلاس استانداران استان‌های ساحلی دریای خزر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ امروز در سومین جلسه ستاد هماهنگی برگزاری اجلاس استانداران استان‌های ساحلی دریای خزر ، با حضور معاونان، مدیران کل دستگاه‌های اجرایی و اعضای ستاد در محل استانداری، آخرین اقدامات انجام شده برای برگزاری مطلوب این اجلاس مورد بررسی قرار گرفت و بر هماهنگی و انسجام دستگاه‌ها برای میزبانی گیلان تأکید شد.

استاندار گیلان با اشاره به جایگاه ویژه گیلان در محور توسعه ملی و همکاری‌های منطقه‌ای، گفت: برگزاری اجلاس استانداران استان‌های ساحلی دریای خزر می‌تواند زمینه ساز تعامل بیشتر، هم‌افزایی ظرفیت‌ها و ارتقای همکاری‌های اجرایی میان استان‌های ساحلی حاشیه دریای خزر باشد.

وی با بیان اینکه نظم، هماهنگی و برنامه ریزی دقیق از شاخصه‌های اصلی در برگزاری موفق چنین رویداد‌های ملی و بین المللی است، اضافه کرد: تمامی دستگاه‌های اجرایی موظفند با آمادگی کامل، میزبانی شایسته‌ای را در شأن مردم گیلان و جمهوری اسلامی ایران رقم بزنند.

استاندار گیلان با تأکید بر اینکه این اجلاس باید به نماد اقتدار، نظم و مهمان نوازی گیلانی‌ها تبدیل شود، گفت: تشکیل کمیته‌های تخصصی در حوزه‌های امنیتی، فرهنگی، اطلاع رسانی، تشریفات، پشتیبانی و فوریت‌های پزشکی، از جمله اقدامات مهم برای پیشبرد برنامه‌ها تا زمان برگزاری اجلاس است.

در پایان جلسه، مدیران و اعضای ستاد، گزارشی از روند آماده سازی محل برگزاری اجلاس، هتل‌ها، برنامه‌های فرهنگی و اطلاع رسانی ارائه کردند و مقرر شد کارگروه‌های اجرایی تا زمان برگزاری نهایی، به صورت منظم پیگیر اجرای مصوبات باشند.