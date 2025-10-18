به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مرتضی اکبری رییس اداره کالا اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان غربی افزود: در ۶ماهه سال جاری نزدیک به ۶میلیون تن کالا توسط ناوگان حمل ونقل استان در قالب بیش از ۴۱۶هزار سفر جابجا شدند.

وی با اشاره به میزان سیمان جابجا شده در این بازه زمانی تصریح کرد: در این مدت نزدیک به ۲ میلیون تن سیمان در قالب بیش از ۱۰۸ هزار سفر توسط ناوگان باری استان جابجا شده است.

اکبری با اشاره به اینکه بخش حمل‌ونقل باری استان نقش مهمی در تأمین نیاز‌های کشور ایفا می‌کند، ادامه داد: در حال حاضر ۳۰ هزار و ۵۷۲ راننده در این بخش در آذربایجان غربی فعالیت دارند که ۷۹۹ راننده جدید طی شش‌ماهه نخست سال به این حوزه اضافه شده‌اند.

رییس اداره کالا اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: تعداد ناوگان باری فعال استان ۳۷ هزار و ۹۲۹ دستگاه است همچنین۲ هزار و ۱۵۶ دستگاه وانت‌بار نیز در این حوزه فعالیت دارند.

وی متوسط عمر ناوگان باری استان را ۱۷.۴۵ سال اعلام واظهارکرد: این میزان کمتر از میانگین کشوری یعنی ۱۸.۰۹ سال است.