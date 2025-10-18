به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ همایش روز جهانی غذا به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی آبادان برگزار شد.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی آبادان گفت: در راستای بهبود کیفیت سلامت مواد غذایی، سه حوزه مأموریتی شامل نظارت بر کیفیت مواد اولیه، فرهنگ‌سازی و اصلاح الگوی مصرف مردم، و حمایت از تولیدکنندگان داخلی به دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور ابلاغ شده است.

وی افزود: اداره نظارت بر مواد غذایی این دانشگاه در شش‌ماهه نخست امسال، با اجرای برنامه‌های آموزشی و نظارتی، تلاش کرده تا در کنار تولیدکنندگان منطقه قرار گیرد و با عمل به وظایف تعیین‌شده، گامی در جهت تحقق شعار سال و ارتقای کیفیت تولیدات داخلی بردارد.

دکتر انصاری، مدیر کل آزمایشگاه‌های مرجع سازمان غذا و دارو، خاطر نشان کرد: از دید کنترل کیفیت در مناطق آبادان و خرمشهر، امکانات آزمایشگاهی در اختیار معاونت غذا و دارو قابل توجه و ویژه است و کمک مؤثری به تسهیل صادرات و واردات کشور می‌کند.

وی افزود: در سازمان غذا و دارو، پنج محصول سلامت‌محور تحت نظارت روزمره ما قرار دارند و همچنین تجهیزات پزشکی و فرآورده‌های آرایشی نیز در حیطه فعالیت این معاونت هستند.

اداره کل آزمایشگاه‌های مرجع با پتانسیل ۵۳ آزمایشگاه در معاونت‌های غذا و دارو، ۴ آزمایشگاه در مناطق آزاد و ۴۰۰ آزمایشگاه بخش خصوصی و دولتی، نقش مهمی در کنترل کیفیت محصولات ایفا می‌کند.

دکتر انصاری تأکید کرد: انتظار داریم تولیدکننده خود کیفیت هر کالا و محصول تولیدی را کنترل کند. این کیفیت واقعی محصول است که تولیدکننده را متمایز می‌کند و تعیین می‌کند چه محصولی باقی بماند و چه محصولی از بازار حذف شود، مانند محصولات خرما و سایر تولیدات فعال در اطراف کشور.