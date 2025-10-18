به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ ارسلان شکری مدیر کل راهداری و حمل ونقل جاده‌ای آذربایجان غربی در جلسه بررسی مشکلات صنوف حمل‌ونقلی جاده‌ای کالا استان که با حضور جمعی از نمایندگان اصناف و شرکت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای برگزار شد افزود: از تلاش‌های صادقانه و فداکارانه صنوف و رانندگان حمل و نقل جاده‌ای در جریان جنگ ۱۲ روزه، حادثه بندر شهید رجایی و جلوگیری از تعطیلی روند جابجایی کالا و تامین مایحتاج مردم و خدمات رسانی در ایام اربعین کمال تشکر را داریم.

وی تصریح کرد: مرز تمرچین به مسیر وحدت تبدیل شده و در اربعین امسال با همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی، صنوف و شرکت‌های حمل‌ونقل، روند تردد زائران بدون وقفه و با مدیریت مطلوب انجام شد.

شکری با اشاره به نقش مؤثر پایانه مرزی تمرچین در تسهیل تردد زائران اربعین تصریح کرد: امسال با جابه‌جایی محل پارک خودرو‌ها از ۲۵ کیلومتری بغداد به ۳/۵ کیلومتری کربلا، خدمات‌رسانی تسهیل و مسیر حرکت زائران کوتاه‌تر شد که رضایت عمومی را به همراه داشت.

وی با قدردانی از حمایت‌های استاندار آذربایجان‌غربی در بهبود و تسهیل تردد زائران اربعین از پایانه مرزی تمرچین اظهارکرد: مقام عالی استان قبل از شروع مراسم پیاده رویی اربعین، از ارومیه تا کربلا تمامی مسیر‌ها را شخصاً پایش کردند که این اقدام در بهبود خدمات‌رسانی بسیار مؤثر بودو تفاوت بسیاری اژ سال‌های گذشته داشت، همچنین این همراهی موجب شد مشکلات احتمالی به‌صورت لحظه‌ای رفع و هماهنگی‌ها با سرعت بیشتری انجام شود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان غربی با اشاره به همکاری مطلوب با اقلیم کردستان عراق با دیپلماسی قدرتمند مقام عالی استان اظهار کرد: در اربعین امسال، مسیر تردد و حمل‌ونقل زائران در اقلیم کردستان به‌صورت رایگان انجام شد که نشان از همکاری و احترام متقابل دارد که این همراهی و خدمات رسانی به برگ زرین و رز‌ومه طلایی در کارنامه خدمات رسانی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده‌ای استان در ایام اربعین تبدیل شد.

وی با تأکید برجایگاه حوزه حمل‌ونقل در اقتصاد کشور گفت: حمل‌ونقل زیربنای توسعه اقتصادی کشور است و هر توسعه‌ای بدون تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل پایدار نمی‌ماند لذا امروز با توجه به تهدید اقتصادی کشور توسط دشمنان، صنوف حمل‌ونقلی، سربازان اقتصادی کشور هستند.

شکری یاد آور شد: امروز بیش از ۴۰ هزار نفر در بخش حمل ونقلی استان فعالیت دارند که هرکدام سهم مهمی در زنده نگه داشتن چرخه حمل ونقل وتجارت استان و کشور را عهده دار هستند.