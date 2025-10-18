به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی محرومان هفته نهم لیگ یک فوتبال به شرح زیر است:

تیم شهرداری نوشهر: علی اکبر اسلامی مدیر محروم به دلیل اخراج

تیم مس شهربابک: الیاس نکونام مربی محروم به دلیل اخراج

تیم داماشیان: مهدی طهماسب زاده بازیکن محروم به دلیل مجموع اخطار

تیم شناور سازی قشم: داود حقدوست سرمربی محروم به دلیل مجموع اخطار

تیم مس سونگون: سعید مهدی پور مربی محروم به دلیل مجموع اخطار

تیم آریو اسلامشهر: احمد فیض کریملو مربی محروم به دلیل مجموع اخطار

تیم نفت و گاز گچساران: فرزاد نیک منش مربی محروم به دلیل مجموع اخطار

تیم نود ارومیه: حسین پاکی خطیبی سرمربی محروم به دلیل مجموع اخطار

تیم نیروی زمینی: داریوش یزدی سرمربی محروم به دلیل مجموع اخطار

دیدار‌های هفته نهم روز یکشنبه برگزار می‌شود.