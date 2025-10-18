پخش زنده
اسامی محرومان هفته نهم رقابتهای لیگ یک فوتبال باشگاههای ایران فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ اعلام شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی محرومان هفته نهم لیگ یک فوتبال به شرح زیر است:
تیم شهرداری نوشهر: علی اکبر اسلامی مدیر محروم به دلیل اخراج
تیم مس شهربابک: الیاس نکونام مربی محروم به دلیل اخراج
تیم داماشیان: مهدی طهماسب زاده بازیکن محروم به دلیل مجموع اخطار
تیم شناور سازی قشم: داود حقدوست سرمربی محروم به دلیل مجموع اخطار
تیم مس سونگون: سعید مهدی پور مربی محروم به دلیل مجموع اخطار
تیم آریو اسلامشهر: احمد فیض کریملو مربی محروم به دلیل مجموع اخطار
تیم نفت و گاز گچساران: فرزاد نیک منش مربی محروم به دلیل مجموع اخطار
تیم نود ارومیه: حسین پاکی خطیبی سرمربی محروم به دلیل مجموع اخطار
تیم نیروی زمینی: داریوش یزدی سرمربی محروم به دلیل مجموع اخطار
دیدارهای هفته نهم روز یکشنبه برگزار میشود.