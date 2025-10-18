به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، علی کاظمی گفت: دارندگان قبوض ودیعه‌گذاری حج تمتع تا تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۳۸۶ می‌توانند از ساعت ۱۰ صبح امروز، شنبه ۲۶ مهرماه، نسبت به پرداخت هزینه پیش‌ثبت‌نام حج تمتع اقدام نمایند.

وی افزود: متقاضیان لازم است پرداخت را صرفاً از طریق کارت بانکی متعلق به صاحب فیش حج تمتع انجام دهند.

کاظمی ادامه داد: تعداد سهمیه تخصیصی حج تمتع به استان و همچنین تعداد کاروان‌ها، به تعداد افرادی بستگی دارد که در این مرحله پیش‌ثبت‌نام را انجام دهند.