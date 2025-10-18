سه سارق سابقه دار و خریدار اموال مسروقه در تهران دستگیر شدند
صبح امروز پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری دو سارق و یک خریدار اموال مسروقه خبر داد که در نقاط مختلفی از شهر به روش زورگیری سرقت کرده بودند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما
، صبح امروز دو زورگیر و خریدار اموال مسروقهای که از در پارکینگها وارد خانهها شده و از افراد زورگیری میکردند، توسط پلیس پیشگیری پایتخت دستگیر شدند.
سرهنگ محمد افشار، سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری تهران بزرگ در این باره گفت: طی ماههای اخیر، چند مورد گزارش سرقت و زورگیری از طریق سلاح سرد به پلیس اعلام شد. بلافاصله اقدامات پلیسی برای شناسایی و دستگیری افراد انجام شد و تیم ویژهای در کلانتری ستارخان برای رسیدگی به این موضوع تشکیل شد.
وی افزود: پس از انجام اقدامات پلیسی و تحقیقاتی، متهمان شناسایی و مخفیگاه آنها نیز مشخص شد و پس از دریافت حکم قضایی، تیم ضربت موفق به دستگیری همه اعضای این باند شدند.
سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری تهران بزرگ ادامه داد: شگرد این سارقان اینطور بود که از خلاء بسته شدن درهای پارکینگ استفاده کرده و وارد میشدند و سپس با چاقو و قمه افراد را تهدید کرده و اقلام با ارزش آنها مثل طلا و تلفن همراه را به سرقت میبرند. همچنین سرقت دوچرخه و موتورسیکلت نیز در پرونده خود دارند.
افشار گفت: متهمان هر سه سابقه دار هستند. یکی از آنها ۱۲ فقره، یکی ۶ فقره و دیگری ۸ فقره سرقت در پرونده خود دارند.
سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری تهران بزرگ اظهار کرد: این باند تاکنون ۶ شاکی دارد و ارزش اموال کشف نیز در حال بررسی است.