رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه از پاکسازی مسیر گردشگری کوه سیر توسط گروه فعال محیط زیستی «ناجیان طبیعت» خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مختار خانی اظهار کرد: گروههای مردمی فعال در حوزه محیط زیست ارومیه طبق برنامهریزی قبلی و با انتشار فراخوان عمومی، جمعه این هفته مسیر گردشگری کوه سیر را از زباله پاکسازی کردند.
وی افزود: در این برنامه که با حضور حدود ۳۰ نفر از اعضا انجمن و نیز گردشگران صورت گرفت ۸۰ کیسه زباله جمع آوری و به سایت زباله شهری ارومیه انتقال داده شد.