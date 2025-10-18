به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مختار خانی اظهار کرد: گروه‌های مردمی فعال در حوزه محیط زیست ارومیه طبق برنامه‌ریزی قبلی و با انتشار فراخوان عمومی، جمعه این هفته مسیر گردشگری کوه سیر را از زباله پاکسازی کردند.



وی افزود: در این برنامه که با حضور حدود ۳۰ نفر از اعضا انجمن و نیز گردشگران صورت گرفت ۸۰ کیسه زباله جمع آوری و به سایت زباله شهری ارومیه انتقال داده شد.