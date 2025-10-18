مدیرکل طرح‌های ملی و فراگیر جوانان گفت: «طرح شهید باقری» با آموزش مهارت به ۵۰ هزار سرباز در خارج از پادگان و متناسب با نیاز بازار، فرصت جدیدی برای اشتغال سربازان فراهم می‌کند.

اعظم کریمی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: وزارت ورزش و جوانان، ستاد کل نیرو‌های مسلح و سازمان فنی و حرفه‌ای کشور تفاهمنامه‌ای سه‌جانبه با هدف مهارت‌آموزی و اشتغال‌زایی پایدار برای جوانان امضا کردند.

وی افزود: در این طرح که به نام «شهید باقری» نام‌گذاری شده است، قرار است مهارت آموزی وارد پادگان‌های کشور شود و برای ۵۰ هزار نفر از جوانان، به‌ویژه سربازان در شش ماه پایانی خدمت، فرصت شغلی فراهم آورد.

مدیرکل طرح های ملی و فراگیر جوانان گفت: در این فرآیند، ابتدا نیازسنجی دقیقی توسط ادارات کل ورزش و جوانان استان‌ها انجام می‌شود. سپس سربازان واجد شرایط بر اساس «زیست‌بوم شغلی» هر استان، برای فراگیری مهارت‌های مورد نیاز معرفی می‌شوند.

کریمی ادامه داد: فرآیند آموزش به این صورت است که سربازان از پادگان خارج شده و وارد مراکز سازمان فنی و حرفه‌ای می‌شوند. آنها در این مراکز، آموزش‌های عملی و تخصصی را با استفاده از ابزار و تجهیزات کامل طی کرده و پس از اتمام دوره، گواهی معتبر مهارت‌آموزی دریافت می‌کنند و همچنین شرکت‌کنندگان در این طرح می‌توانند از تسهیلات اشتغال‌زایی بهره‌مند شوند.

وی افزود: آموزش‌ها بر اساس نیاز‌های شغلی است که اصناف و مجموعه‌های صنعتی و خدماتی هر استان اعلام کردند. این رویکرد تضمین می‌کند که فرد پس از پایان دوره آموزشی، نه تنها مهارت کسب کرده، بلکه محل شغل آینده خود را نیز می‌داند و این یک اتفاق بسیار خوب و نوین در حوزه اشتغال کشور محسوب می‌شود.

این مقام مسئول گفت: انتظار می‌رود با تلاش هماهنگ سه دستگاه متولی، این طرح بتواند گامی مؤثر در جهت کاهش بیکاری جوانان در کشور بردارد.