به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در بسته ۱۲۰ ثانیه بیست و ششم مهرماه به مرور خبر‌هایی مانند:

ورود فناوری هسته‌ای به بخش‌های کشاورزی، صنعت و درمان استان

اقتصاد توانمند، پشتوانه امنیت ملی

برگزاری رویداد ملی بشارت نصر ویژه دانشجویان دانشگاه‌های استان

نهمین دوره انتخابات سازمان نظام پزشکی استان

قدردانی از صبر و ایثار جانبازان و خانواده آنها

اهدا جایزه سالار آقاپور برترین فوتسالیست آسیا به مسجد مقدس جمکران

همایش پیاده روی خانوداگی در شهر قنوات

پیروزی دلسوختگان در آغاز فصل جدید لیگ دسته یک فوتسال کشور

تیم فوتبال علی آباد انقلاب، فاتح جام دهیاری‌های شهرستان جعفرآباد پرداخته می‌شود.